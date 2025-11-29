Diputación de Huelva reúne a más de 250 personas en Cortegana por el Programa Bienestar y Salud

La primera 'Jornada de Convivencia' del Programa Bienestar y Salud de la Diputación de Huelva ha acogido a más de 250 personas procedentes de once municipios de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

CORTEGANA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Cortegana (Huelva) ha acogido este sábado la primera 'Jornada de Convivencia' del Programa Bienestar y Salud, en la que han participado más de 250 personas procedentes de once municipios de la provincia. La iniciativa ha reunido a los pueblos de Alosno, La Granada de Riotinto, Campofrío, Berrocal, El Cerro de Andévalo, Alájar, Linares de la Sierra, Fuenteheridos, Castaño del Robledo, Zufre y Cortegana.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que el Programa Bienestar y Salud "ya forma parte de la vida de muchos municipios" desde su puesta en marcha el pasado 2024, cuando comenzó a implantarse con la idea de que "nadie tenga que renunciar a estar activo por falta de oportunidades o por vivir en un pueblo pequeño".

De esta forma, el programa, que ha llegado en el último año a unos 20 municipios, es una propuesta especialmente orientada a las personas mayores y a grupos de mujeres, colectivos que encuentran más dificultades para acceder a la actividad física.

En concreto, la actividad se ha celebrado en el pabellón cubierto, donde el presidente, acompañado de los diputados de Deportes, Juan Daniel Romero, y Reto Demográfico, José Carlos Roda, ha explicado que el programa ha sido diseñado para trabajar tanto la movilidad y el equilibrio como la atención y la psicomotricidad de los vecinos, además de aspectos emocionales y sociales "igual de importantes para la salud en nuestros pueblos", como son la autoestima, la compañía y las relaciones que fortalecen la comunidad.

Así, esta convivencia, que ha contado con la asistencia de alcaldes y representantes de los municipios y monitores, ha demostrado que la salud "también es compartir, reír y sentirse parte de algo más grande", ha manifestado Toscano.

Bajo este contexto, la programación ha concluido con un concurso gastronómico en el que cada pueblo participante ha presentado un plato típico local, con un premio en forma de material deportivo valorado en 500 euros, que vuelve a los ayuntamientos "para seguir fomentando hábitos saludables". El plato ganador han sido las migas de La Granada de Riotinto.

En definitiva, el Programa Bienestar y Salud tiene como objetivos potenciar y mantener las capacidades físicas y cognitivas de la población, prevenir el sedentarismo y promover el ocio activo. Según la Diputación, se va a continuar trabajando para que la actividad física, el envejecimiento activo y el bienestar lleguen a todos los rincones de la provincia, porque "cuando cuidamos de las personas, cuidamos de Huelva".