La Diputación de Huelva rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio

Minuto de silencio en la Diputación de Huelva por las víctimas del terrorismo.
Minuto de silencio en la Diputación de Huelva por las víctimas del terrorismo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 14:20
Seguir en

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha guardado este miércoles un minuto de silencio a las puertas de la institución provincial, en la Avenida Martín Alonso Pinzón, con motivo del Día Europeo en memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El acto, celebrado a las 12,00 horas, ha servido como muestra de "recuerdo y solidaridad" con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista y, "de manera especial, con las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y sus familias", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La institución provincial se ha sumado así al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha invitado a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells de toda España a guardar un minuto de silencio en esta fecha como gesto de memoria, respeto y condena de cualquier forma de violencia terrorista.

Al acto han asistido el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros de la Corporación provincial, representantes institucionales, trabajadores de la Diputación y ciudadanos que se han sumado a este gesto de recuerdo y respeto.

El presidente de la Diputación ha señalado que "recordar a las víctimas del terrorismo es también una forma de defender los valores de libertad, convivencia y democracia que sustentan nuestra sociedad".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha destacado que "la memoria de las víctimas del terrorismo debe seguir siendo un espacio de respeto y de unidad para toda la sociedad".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado