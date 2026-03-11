La Diputación de Huelva rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio

Minuto de silencio en la Diputación de Huelva por las víctimas del terrorismo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha guardado este miércoles un minuto de silencio a las puertas de la institución provincial, en la Avenida Martín Alonso Pinzón, con motivo del Día Europeo en memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El acto, celebrado a las 12,00 horas, ha servido como muestra de "recuerdo y solidaridad" con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista y, "de manera especial, con las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y sus familias", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La institución provincial se ha sumado así al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha invitado a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells de toda España a guardar un minuto de silencio en esta fecha como gesto de memoria, respeto y condena de cualquier forma de violencia terrorista.

Al acto han asistido el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros de la Corporación provincial, representantes institucionales, trabajadores de la Diputación y ciudadanos que se han sumado a este gesto de recuerdo y respeto.

El presidente de la Diputación ha señalado que "recordar a las víctimas del terrorismo es también una forma de defender los valores de libertad, convivencia y democracia que sustentan nuestra sociedad".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha destacado que "la memoria de las víctimas del terrorismo debe seguir siendo un espacio de respeto y de unidad para toda la sociedad".