Diputación presenta una colección de esculturas de Martín Lagares dedicada a la cultura del vino en el Condado de Huelva

Proyecto escultórico dedicado a la cultura del vino en el Condado en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha presentado este lunes un proyecto escultórico dedicado a la cultura del vino en el Condado, en reconocimiento a una tradición que forma parte del paisaje de esta comarca onubense. Las piezas, un total de ocho obras, han sido realizadas por el escultor Martín Lagares y se ubicarán en distintos municipios del Condado, como legado permanente y nexo cultural entre los pueblos que comparten una misma raíz vitivinícola.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en la presentación de la colección, en el Muelle de las Carabelas, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que esta iniciativa nace "como homenaje a una cultura vitivinícola que forma parte de la historia y de la identidad" de la provincia, al tiempo que ha subrayado que se trata de un proyecto que une a toda una comarca a través del arte y que "dejará una huella permanente en sus municipios, poniendo en valor una tradición que merece ser reconocida y protegida".

Acompañado por la vicepresidenta de la institución y alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, y por el autor, Toscano ha señalado que los vinos del Condado "no son solo un producto de excelencia", sino que también son "historia y cultura, una realidad" que, ha dicho, "define a una tierra que ha sabido mantener viva una forma de entender el trabajo, el territorio y la tradición".

Durante su intervención, el presidente ha felicitado a Martín Lagares por haber sabido transformar la cultura vitivinícola de la comarca en una obra artística "llamada a permanecer en el tiempo", y ha apuntado que el arte exige "sensibilidad, talento y muchas horas de trabajo silencioso". "Hay productos que no entienden de prisas y que solo alcanzan la excelencia cuando detrás hay respeto por la tradición", ha manifestado.

Por su parte, Rocío Moreno ha puesto el acento en la sensibilidad que el escultor ha depositado en cada una de las piezas, destacando la capacidad de la obra para representar, desde la belleza y el lenguaje artístico, una cultura que une a toda la comarca.

Asimismo, ha señalado la importancia de reforzar la visibilidad del Condado como tierra de vinos, como comarca agrícola y vitivinícola. La vicepresidenta ha indicado además que estas esculturas "aportarán una imagen de territorio unido, pondrán en valor la cultura del vino y sumarán belleza a los pueblos en los que van a ser ubicadas".

Las piezas se colocarán en rotondas o espacios públicos de Almonte, Bollullos Par del Condado, Chucena, La Palma del Condado, Manzanilla, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Martín Lagares ha explicado que esta colección ha supuesto "un avance formal" en su forma de expresión, con "una autenticidad más directa en la forma de modelar y de captar los rasgos". El escultor ha señalado además que la inspiración de estas obras nace de sus propias raíces, "de lo vivido desde pequeño en el seno de una familia vinculada a los viñedos", y de "una tradición que forma parte de la memoria colectiva de la comarca".

Cada escultura consta de dos elementos. El primero, común a todas las obras, una botella de vino fragmentada verticalmente, de cuatro metros de altura, como símbolo de la identidad vitivinícola del Condado. El segundo elemento aporta la diferencia en cada municipio, representando a una persona a escala real, en labores propias de la tradición vitivinícola, tareas de campo o trabajos vinculados a la bodega.

Al acto han asistido alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de los municipios de la zona, así como representantes de las bodegas de los Vinos del Condado, del sector del ibérico y de los medios de comunicación, en una presentación que ha puesto de manifiesto el respaldo institucional y social al proyecto.

SOBRE EL AUTOR

Martín Lagares, natural de La Palma del Condado, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca en 2000. Fue aprendiz del escultor Francisco Moreno Daza y desarrolla desde entonces su carrera profesional en La Palma del Condado. Su obra, de carácter figurativo y con un marcado sello personal, se distingue por la soltura, la expresividad y la fuerza emocional de sus esculturas.

Especialista en monumentos, cuenta con más de medio centenar de obras repartidas por todo el territorio nacional, tanto de carácter civil como religioso. Entre sus trabajos destacan los monumentos dedicados a las danzas de los pueblos del Andévalo onubense, a los marineros de Punta Umbría, a la Romería en Villanueva de los Castillejos, a Fray José en Lepe o a la Virgen de Montemayor, entre otros. También ha realizado numerosos trabajos de temática salesiana, con obras presentes en distintas ciudades españolas y en varios países de África e Iberoamérica.