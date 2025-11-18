La Diputación relanza la oficina Huelva Film para promocionar la provincia como un gran plató de rodaje

Acto en el Muelle de las Carabelas para relanzar la oficina Huelva Film para promocionar Huelva como un gran plató de rodaje. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huelva ha presentado este martes en el Muelle de las Carabelas el relanzamiento de 'Huelva Film', la oficina de apoyo a rodajes que hasta ahora funcionaba como Huelva Film Commission. El acto, celebrado en plena celebración del Festival de Cine Iberoamericano, ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y del director del certamen, Manuel H. Martín.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, la institución provincial impulsa esta nueva etapa con el objetivo de posicionar a Huelva como un destino preferente para producciones audiovisuales, aprovechando la diversidad paisajística y patrimonial del territorio: desde sus playas abiertas al Atlántico hasta los paisajes mineros, pasando por aldeas rurales, entornos históricos vinculados al Descubrimiento y parajes naturales iluminados por una luz reconocida por profesionales del sector.

El auge de las plataformas digitales y el crecimiento de la industria audiovisual hacen "necesario" reforzar el papel de Huelva Film como "herramienta estratégica para captar rodajes". Entre los beneficios de esta actividad se encuentran "el impacto económico directo, la creación de empleo especializado y el efecto tractor sobre el turismo, ya que los espectadores tienden a buscar los escenarios de películas, series y anuncios".

La oficina, que ha trabajado recientemente con grandes producciones como 'Los Tigres', la última película del cineasta Alberto Rodríguez, asume funciones "clave" como facilitar localizaciones, mediar entre productoras y administraciones, orientar sobre ordenanzas municipales, medioambientales y de tráfico, y acompañar a las empresas en todo el proceso de rodaje. También cuenta con una base de datos de profesionales locales, coordina a los municipios interesados en acoger filmaciones y promueve acciones formativas relacionadas con el sector.

El relanzamiento incluye dos líneas de trabajo prioritarias: la creación de materiales de promoción y una ventanilla única para agilizar trámites, y un servicio de atención, acompañamiento y asesoramiento personalizado a productoras y profesionales que quieran rodar en la provincia.

Con esta iniciativa, la Diputación pretende incrementar el número de rodajes en las comarcas onubenses, reforzar la visibilidad nacional e internacional del territorio y generar un impacto económico sostenible que contribuya a dinamizar el sector audiovisual y preservar la identidad cultural de Huelva.