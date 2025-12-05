Diputación y Universidad de Huelva se unen para proteger la dehesa de seca de la encina con un programa de investigación

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano (izquierda), y el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, durante la firma del convenio. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva han firmado este viernes un convenio de colaboración destinado a impulsar actividades de investigación y ensayos demostrativos frente a la seca de la encina, una de las principales amenazas del ecosistema adehesado de la provincia.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, la rúbrica, celebrada en el Salón de Plenos de la Diputación, ha estado presidida por el presidente de la misma, David Toscano, y el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, y se enmarca en el proyecto provincial para convertir la finca Huerto Ramírez en un espacio de innovación al servicio del mundo rural.

De este modo, el acuerdo, dotado con 290.000 euros aportados íntegramente por la Diputación, permitirá desarrollar estudios, ensayos prácticos y acciones de transferencia del conocimiento para mejorar la salud de la dehesa, recuperar su equilibrio y ofrecer soluciones útiles a ganaderos, propietarios y trabajadores forestales.

Durante su intervención, el presidente Toscano ha señalado que "no es un documento administrativo más", sino "una respuesta directa a un problema que preocupa a los pueblos y a quienes viven de la tierra." "La seca de la encina está dañando la dehesa y, con ella, el modo de vida de muchas familias de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Andévalo. La Diputación tiene la obligación de estar a la altura, y este convenio es un paso firme en esa dirección", ha remarcado.

Asimismo, ha añadido que esta colaboración garantiza investigación rigurosa "aplicada al territorio y orientada a resultados", y ha destacado que Huerto Ramírez se consolidará como "un espacio donde ciencia y provincia trabajan juntas para proteger uno de nuestros bienes más valiosos".

Por su parte, el rector, José Rodríguez Quintero, ha subrayado que la firma del convenio refleja "la sensibilidad hacia su ámbito geográfico de implantación con que nació la Universidad de Huelva, así como su vocación de actuar como dinamizador de la región". En sus palabras, este acuerdo cobra "especial relevancia" debido a "las dificultades que atraviesa nuestro entorno rural, particularmente para afrontar los desafíos del reto demográfico".

"Las dehesas constituyen un sistema agroforestal de referencia que requiere un esfuerzo adicional de valorización de usos y oportunidades, así como de lucha contra amenazas como la seca", ha señalado, toda vez que ha destacado que la colaboración con la Diputación ofrece "un escenario idóneo para poner en práctica propuestas de investigación y afrontar de manera conjunta los desafíos ambientales, económicos y sociales que afectan a amplias zonas del territorio onubense".

De este modo, el convenio articula varias líneas de trabajo que incluyen investigación aplicada sobre el suelo y el arbolado, acciones de gobernanza participativa e iniciativas de formación y transferencia dirigidas a los agentes del territorio. Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la protección de la dehesa y con el desarrollo sostenible de los municipios rurales de la provincia, en un momento en el que la innovación y la cooperación se convierten en herramientas esenciales para garantizar su futuro.