El director, guionista y productor Javier Fesser, Premio 'Luis Ciges' del Festival de Cine de Islantilla (Huelva)

El director, guionista y productor Javier Feser. - FESTIVAL DE CINE BAJO LA LUNA DE ISLANTILLA

LEPE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El director, guionista y productor Javier Fesser recibirá el próximo 29 de agosto el máximo galardón honorífico que concede el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva), que ha reconocido la figura de este cineasta como merecedor del Premio 'Luis Ciges' 2026. Fesser recibirá el galardón durante el transcurso de la Gala de Clausura de esta muestra cinematográfica en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial del festival.

Nacido en Madrid, Javier Fesser cuenta con una reconocida trayectoria en cine. Fundador junto a Luis Manso de la productora Películas Pendelton, debuta en 1998 en la dirección de largometrajes con 'El milagro de P. Tinto', protagonizado por Luis Ciges, por la que recibe la nominación al Goya a la Mejor Dirección Novel, ha informado el festival en una nota.

Adapta al cine en 2003 el universo de Francisco Ibáñez en 'La gran aventura de Moradelo y Filemón'. En 2008 cambia por completo de registro con el drama 'Camino', por la que recibe el Goya a la Mejor Película y a la Mejor Dirección. Su pasión por Ibáñez le lleva a la animación en 2014 con 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo', ganadora del Premio Goya a la Mejor Película de Animación.

Asimsimo, en 2018 bate récord de taquilla con 'Campeones', cine inclusivo con personas con discapacidad y rodado precisamente en la playa de Islantilla entre otras localizaciones, consiguiendo su segundo Goya a la Mejor Película.

En 2020 regresa al estilo personal de sus inicios con 'Historias lamentables', una película episódica rodada con su trepidante pulso narrativo. Vuelve al universo de sus campeones en 2023 con la secuela 'Campeonex'. 'Perfectos conocidos', su próxima película, llegará en 2027 a los cines. El universo cinematográfico de Fesser lo ha convertido en uno de los referentes del cine español.

El Festival de Islantilla ha reconocido en anteriores ediciones a los intérpretes Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué, Juan Echanove, Carlos Hipólito, Antonio Resines, Ana Torrent, Pedro Casablanc, Petra Martínez y Roberto Álamo, así como al director Benito Zambrano, con el Premio 'Luis Ciges'.

Se trata de un galardón que distingue la labor de personalidades fuertemente implicadas con el cine como medio de expresión artística, y que debe su nombre al "genial actor" por su especial vinculación con este festival, al que donó en vida sus libros y objetos más preciados, entre ellos el Premio Goya por Así en el cielo como en la tierra.

Con el homenaje a Fesser, Islantilla cierra un círculo concediéndole un galardón que lleva el nombre de uno de los actores que más han marcado su trayectoria cinematográfica.

La muestra internacional de Islantilla se está desarrollando durante julio y agosto en el enclave turístico que comparten los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina, y durante dos meses proyecta gratuitamente largometrajes y cortometrajes de lunes a jueves en el patio del Centro Activo de Islantilla ubicado en la Avenida de Río Frío de este enclave.