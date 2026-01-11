Disminuyen en un 27,9% las demandas de disoluciones matrimoniales en Huelva durante el tercer trimestre

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Huelva durante el tercer trimestre de 2025 se situó en 164, cifra que supone una disminución del 27,9% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultada por Europa Press.

En el periodo analizado se presentaron 41 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 62,8% menos que hace un año (109). De la misma forma, no se registraron demandas de separación no consensuada. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (122) aumentaron en un 14% y las de separación consensuada, dos, fue una menos que hace un año.

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 no se presentó ninguna demanda de nulidad, sin embargo, hace un año, se registró una nulidad.

En el tercer trimestre de 2025 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se situó en 2.934, cifra que supone un descenso 21,7% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, incluidas las de nulidad.

Por otro lado, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año en Huelva fueron 27, las mismas que en el mismo periodo del año anterior; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 18, tuvieron un descenso muy acusado, ya que hace un año se registraron 117.

Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas que se han presentado en el tercer trimestre fueron 58, que supone un descenso del 17,1%, mientras que las no consensuadas, que fueron 48, se redujeron en un 42,8% respecto al año anterior.