Disminuyen en un 35,6% las demandas de disoluciones matrimoniales en Huelva durante el segundo trimestre

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Huelva durante el segundo trimestre de 2025 se situó en 193, cifra que supone una disminución del 35,6% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultada por Europa Press.

En el periodo analizado se presentaron 89 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 39,8% menos que hace un año (148). De la misma forma, no se registraron demandas de separación no consensuada. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (97) disminuyeron en un 31,6% y las de separación consensuada, siete, fueron las mismas que hace un año.

En los meses de abril, mayo y junio de este año no se presentó ninguna demanda de nulidad, al igual que ocurrió en el mismo trimestre del pasado año.

Durante el segundo trimestre de 2025, el número total de demandas de disolución matrimonial en Andalucía disminuyeron un 25,4% respecto al mismo trimestre de 2024. Los órganos judiciales registraron en ese periodo un total de 3.753 demandas.

Andalucía ha sido, después de La Rioja, la Comunidad Autónoma en la que más han disminuido las disoluciones matrimoniales y por debajo de la media nacional, donde han bajado un 16,7 por ciento.

Por otro lado, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el segundo trimestre del año en Huelva disminuyeron más de la mitad al alcanzar un total de 20; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 102, tuvieron un descenso interanual del 24,5%.

Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas que se han presentado en el segundo trimestre fueron 88, que supone un aumento de siete, mientras que las no consensuadas, que fueron 94, se redujeron en un 31,8% respecto al año anterior.