Doce centros de la provincia de Huelva participan en el programa de prevención escolar 'Nino y Nina'

Imagen del programa 'Nino y Nina', de prevención escolar que trabaja habilidades para la vida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Nino y Nina', programa de prevención escolar que trabaja habilidades para la vida, fundamentales para un desarrollo positivo, ha llegado este año a doce centros educativos de la provincia de Huelva. Esta iniciativa va dirigida al alumnado de segundo ciclo de infantil y primer ciclo primaria, así como a sus familias y al profesorado.

Coincidiendo con la llegada del fin de curso, el programa se está clausurando estos días en varios municipios onubenses, como el CEIP San Sebastián de Rociana y el CEIP Zenobia Camprubí de Moguer, que contado con la asistencia de la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz, según ha informado la institución provincial en una nota.

Una jornada en la que Nino y Nina (los personajes protagonistas), visitan al alumnado participante, con una metodología que afianza el trabajo preventivo realizado a lo largo del curso. Este cierre del programa resulta muy atractivo y estimulante para el alumnado y supone un refuerzo a las sesiones técnicas que se han venido desarrollando con el profesorado.

La próxima semana se llevará a cabo la clausura del programa en el CEIP El Platero de Isla Cristina y SAFA de Valverde del Camino. Impulsado y financiado por la diputación de Huelva y ejecutado por la Asociación Prevenir, el programa 'Nino y Nina' se desarrolla en la provincia de Huelva desde 2018.

En ese tiempo, más total de 40 centros educativos han acogido este programa en diferentes formatos. Un factor de resultado positivo y de impacto del programa, es que se mantenga en el tiempo de forma natural. Otro, conseguir que, tras varios años, el programa continúe en diferentes modalidades, incorporándose en las dinámicas de los centros, como indicador de Buenas prácticas preventivas.

La implementación del programa en la provincia de Huelva, ha permitido además continuar desarrollando diferentes módulos que han ampliado las conductas de riesgo que se trabajan. La prevención de adicciones y otras conductas de riesgo es una prioridad para la Diputación de Huelva, como parte de su implicación en la promoción de la Salud y el Bienestar de la población onubense.

A través del Servicio de Prevención Social, se ponen en funcionamiento diferentes estrategias, en diferentes niveles, al objeto de hacer llegar al territorio intervenciones preventivas de calidad con base en al evidencia, centrándose en este caso en el contexto escolar.