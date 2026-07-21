El documental sobre Jesús Hermida inaugura la sección 'Islantilla proyecta' del Festival de Cine Bajo la Luna (Huelva)

Cartel del documental 'Descifrando a Hermida'. - FESTIVAL DE ISLANTILLA

LEPE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna ofrecerá este miércoles en el auditorio al aire libre del Parque 'El Camaleón' la primera de las entregas de la sección paralela 'Islantilla Proyecta', un ciclo de sesiones especiales de cine independiente que arrancará con el largometraje documental 'Descifrando a Hermida', del director isleño Esteban Magaz.

Según informa el festival en nota de prensa, la obra se centra en la figura del periodista onubense Jesús Hermida, uno de los "más destacados iconos de la comunicación en España". Su manera de expresarse, su distintivo flequillo y su apariencia "reminiscente de los actores del cine negro estadounidense" contribuyeron, junto con un "estilo singular", a que se convirtiera en "algo más que una mera referencia informativa en España durante décadas".

La vida de Hermida es un relato de superación en el que "brilló sin abandonar sus convicciones" y mostrando "una vocación inquebrantable" por "contar historias y comunicarse con la gente".

La siguiente sesión de 'Islantilla Proyecta', programada para el 27 de julio en el patio del Centro Activo de Islantilla, lleva por título 'La memoria de las mariposas', y se trata de un drama íntimo y familiar español escrito y dirigido por Marta Viña Berbís. La trama sigue a María (Núria Florensa), una mujer adoptada con un pasado complejo que debe afrontar el proceso de integrar en su vida a su propia hija adoptiva, Anne. Destaca por ser una obra contenida que explora el paso del tiempo, la identidad y las heridas de la infancia a través de los silencios y los detalles cotidianos.

Finalmente, el 3 de agosto, también en el Centro Activo de Islantilla, se proyectará la última de las sesiones especiales de este ciclo paralelo, 'Ellas en la ciudad', un largometraje documental dirigido por la arquitecta y urbanista Reyes Gallegos que rinde homenaje a la primera generación de mujeres que pobló los barrios de la periferia de Sevilla construidos en los años 70.

El Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla arrancó el pasado 4 de julio con la gala de inauguración de su décimo novena edición y las proyecciones de su Sección Oficial a Concurso de largometrajes y cortometrajes. El resto de proyecciones de ciclos paralelos conducirán hasta la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el sábado, 29 de agosto, cuando se dará a conocer el Palmarés de 2026 y se hará entrega del Premio 'Luis Ciges' al segundo de los homenajeados de este año en un acto que se llevará a cabo en el marco de los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra.