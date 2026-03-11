Doñana Terra Innova presenta en Huelva un Living Lab para abordar los desafíos del parque natural desde el territorio

El proyecto Doñana Terra Innova presentó en un evento celebrado en la aldea de El Rocío (Huelva) el Living Lab Doñana 2030. - DOÑANA TERRA

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El proyecto Doñana Terra Innova presentó en un evento celebrado en la aldea de El Rocío (Huelva) el Living Lab Doñana 2030, un laboratorio de ideas o espacio de trabajo colaborativo para abordar los desafíos del parque natural desde el propio territorio. Doñana Terra Innova pretende posicionarse como "instrumento clave" para convertir el área de influencia del parque natural en "un referente en desarrollo socioeconómico e innovación sostenibles, protegiendo y aprovechando sus recursos naturales y territoriales".

Según han indicado en una nota de prensa, el proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está liderado por CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) y cuenta también con la participación de Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Universidad de Huelva (UHU) y las cooperativas de segundo grado OnuCoop y Seprocoop.

Este proyecto forma parte de la convocatoria específica del CDTI 'Dinamización de Doñana' dentro de la Línea de Industria del Marco de Actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El encuentro ha contado con la presencia de la jefa de Servicio de la Oficina Técnica de Doñana, Ana Funes. Este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se encarga de la coordinación y el seguimiento del Marco de Actuaciones para Doñana desde el territorio. En su intervención, Funes subrayó la importancia de esta primera convocatoria de la mano del CDTI, ya que "se trata de un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno de España apuesta por la ciencia y la innovación para conservar Doñana y dinamizar la economía de los municipios de su entorno".

Además, el director de Servicios Avanzados de Innovación de CTA, Fabián Varas, señaló que el Living Lab Doñana está diseñado para "transformar ideas en acción, permitiendo que empresas, cooperativas y entidades del territorio participen directamente en la creación de soluciones viables y aplicables", toda vez que explicó que "el Living Lab Doñana identificará los desafíos que afectan a la actividad económica del territorio, oportunidades de mejora y crecimiento, priorizará las necesidades del tejido productivo y generará propuestas con potencial de convertirse en proyectos concretos".

Por su parte, el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey, añadió, en la clausura del encuentro, que este Living Lab es "un espacio donde conviven el ámbito público y privado para aportar ideas y propuestas innovadoras y sostenibles para el entorno de Doñana". Este Living Lab, según indicó Caldentey, "es el inicio del proyecto y va a marcar el ordenamiento de todas las ideas y actuaciones que estarán enmarcadas en él en los diferentes sectores productivos: agrícola, agropecuario, hidrológico, turístico, etc.".

Durante el evento, representantes de la FOE presentaron los detalles del laboratorio de ideas y su funcionamiento, aclarando cómo convertirá necesidades reales en soluciones útiles, así como el procedimiento para sumarse al proyecto, las herramientas para participar en él y todo lo que éste ofrece a las entidades del entorno del parque natural de Doñana.

El evento contó además con espacios de diálogo abierto para el intercambio de ideas y la conexión con los actores clave del desarrollo local mediante una dinámica de activación del Living Lab denominada 'Del diagnóstico a la acción', a través de la que se detectaron las prioridades del territorio mediante una actividad práctica guiada.

"INSTRUMENTO CLAVE EN INNOVACIÓN SOSTENIBLE"

El proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desarrollará acciones de dinamización de la innovación sostenible en los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.

Doñana Terra Innova ha habilitado, como canal común y único de entrada para la recepción de ideas y propuestas de futuros proyectos de I+D+i, el siguiente correo electrónico: donanainnovacion@corporaciontecnologica.com

Durante los dos años de ejecución del proyecto, Doñana Terra Innova abordará la identificación, diagnóstico y definición de iniciativas innovadoras, así como el diseño de planes de negocio, proyectos empresariales y actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), con especial atención a ámbitos estratégicos para el territorio como la gestión del agua, la agricultura sostenible y la mejora de las condiciones del empleo agrario.