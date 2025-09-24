DOP Condado de Huelva se suma a la marca de calidad 'Gusto del Sur' para impulsar la proyección de sus vinos y vinagres

El presidente del Consejo Regular de la DOP Condad de Huelva, Vicente Pérez García de Prado, en el acto institucional celebrado en Sevilla recogiendo el reconocimiento ‘Gusto del Sur’. - DOP CONDADO DE HUELVA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Condado de Huelva ha formalizado su incorporación a la marca de calidad agroalimentaria 'Gusto del Sur', impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para "impulsar" la proyección de sus vinos y vinagres.

Este distintivo, creado en junio de 2023, reúne a todos los sellos de calidad diferenciada andaluces bajo un mismo paraguas, con el objetivo de "reforzar la competitividad" de las empresas, facilitar la internacionalización y "mejorar la visibilidad" de los productos que representan lo mejor de la tierra andaluza, ha indicado la DOP en una nota.

Para las bodegas y cooperativas del Condado de Huelva, esta adhesión supone una "oportunidad estratégica", apuntando que "no solo incrementará la visibilidad de los vinos y vinagres amparados bajo la DOP, sino que también les permitirá integrarse en acciones colectivas de promoción que refuercen la confianza de los consumidores y potencien el reconocimiento de la marca Condado de Huelva en los mercados más exigentes".

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva, Vicente Pérez García de Prado, ha señalado que "la incorporación a 'Gusto del Sur' supone un reconocimiento institucional al esfuerzo colectivo de nuestras bodegas, cooperativas y viticultores, que llevan generaciones trabajando con rigor, autenticidad y compromiso con el territorio".

"Esta adhesión nos conecta con una plataforma moderna de promoción y formar parte de ella nos coloca en un entorno de prestigio y nos abre puertas en ferias, eventos y campañas compartidas, fundamentales para consolidar nuestra presencia nacional e internacional", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que los vinos y vinagres del Condado, "con siglos de historia y un fuerte arraigo cultural", son "un reflejo de la identidad del Condado onubense". "Estar bajo el sello Gusto del Sur nos permite transmitir mejor esos valores de calidad, tradición y diferenciación, ofreciendo a los consumidores la garantía de que detrás de cada botella hay un territorio, unas manos expertas y una manera de entender el vino ligada a la excelencia", afirma el presidente de la institución.

Con esta incorporación, la DOP Condado de Huelva da ""un paso más en su estrategia de "proyección", afianzando su papel como "referente agroalimentario de la provincia" y "contribuyendo a consolidar la marca Andalucía como sinónimo de productos auténticos, de calidad certificada y con vocación internacional".

GUSTO DEL SUR

Desde su creación, 'Gusto del Sur' se ha consolidado como un "referente" en el sector agroalimentario. A día de hoy, cuenta con 206 entidades adheridas y 517 productos agroalimentarios entre los que se encuentran 21 bodegas y empresas del sector vitivinícola y vinagrero andaluz. El sello, que sustituye al anterior Calidad Certificada, se sustenta en tres valores esenciales: sabor, calidad y sostenibilidad.

Además, brinda a sus miembros acceso prioritario a ferias y eventos de alcance nacional e internacional, campañas de promoción institucional, formación especializada y apoyo directo en procesos de comunicación y comercialización.