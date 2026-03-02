Dos heridos tras un accidente entre un camión y un turismo en la N-431 a la altura de Isla Cristina (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 15:45
HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas y trasladadas al centro de salud de Isla Cristina, y otras dos han sido atendidas por una crisis de ansiedad este lunes tras un colisión entre un camión y un turismo en la N-431, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Según ha informado el 112, en la mañana de este lunes han recibido el aviso por una colisión entre un camión y un turismo en el enlace de la N-431 y la A-5150, a la altura de Isla Cristina. Hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio Provincial, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.

De este modo, dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas hasta el centro de salud de Isla Cristina, aunque se desconoce su estado de salud, mientras que otras dos personas han sido atendidas por crisis de ansiedad.

