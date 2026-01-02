Dos heridos en Huelva tras una colisión entre dos vehículos en la H-30

Archivo - Ambulancia del 061. - 112 - Archivo

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 52 y 27 años de edad han resultado heridos este viernes tras la colisión entre dos vehículos en la H-30, a la altura de la Glorieta de los Niños en Huelva capital, según han informado a Europa Press fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre las 15.50 horas de este viernes se ha recibido un aviso por la colisión de dos vehículos en la H-30, a la altura de la Glorieta de los Niños, junto a la avenida de La Orden de Huelva capital.

En un principio, los alertantes avisaban de dos personas atrapadas y heridas, por lo que se dio aviso a Policía Local, bomberos y 061. Así, los servicios sanitarios han atendido a dos hombres de 52 y 57 años, aunque se desconoce si han tenido que ser trasladados al hospital, así como su estado de salud.