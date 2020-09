Ecologistas muestra su "asombro y oposición" a la concesión de la DIA al proyecto de restauración de las balsas

HUELVA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha mostrado su "asombro y oposición" a la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos, que supondría "enterrar residuos peligrosos en las marismas de Huelva".

"Aunque no conocemos todavía el contenido de la DIA otorgada, Ecologistas en Acción de Huelva no puede comprender las causas por las que el Ministerio de Transición ha decidido no tener en cuenta las alegaciones que colectivos ecologistas y ciudadanos onubenses habían presentado contra la intención de Fertiberia de huir de sus obligaciones de restauración de las marismas destruidas por sus residuos", ha manifestado Ecologistas en una nota.

Recuerda el colectivo que el objetivo del proyecto de Fertiberia es "enterrar en las marismas del río Tinto los más de cien millones de toneladas de residuos industriales derivados de la producción de ácido fosfórico". Dicho objetivo es "inadecuado, ya que las características del espacio donde realizaron los vertidos, constituido por zonas de dominio público de marismas mareales y cauces públicos del estuario del río Tinto, exigen la recuperación de las características originales del espacio afectado y la restauración de los hábitats destruidos".

El vertido de residuos, lamentan los conservacionistas, se realizó "sin autorización y camuflado bajo una concesión para el vertido de aguas residuales, y por eso resulta incomprensible que el Ministerio acepte crear un depósito permanente de residuos de dimensiones gigantescas, derivado de un vertido ilegal, susceptible de contener un centenar de millones de toneladas de residuos peligrosos o con componentes tóxicos como metales pesados e incluso radiactivos", todo ello en espacios colindantes con las ZEC de la Red Natura 2000 'Marismas y Riberas del Tinto' y 'Estuario del río Tinto', que en algunos casos también han sido afectadas por los vertidos.

Ecologistas en Acción concluía en sus alegaciones que el proyecto de Fertiberia "eludía el reconocimiento del carácter de residuos industriales de los fosfoyesos y demás materiales vertidos en las diferentes zonas de las marismas de Tinto y no se planteaba los tratamientos requeridos, según sus características, estado físico, grado de concentración de contaminantes, peligrosidad, inestabilidad, etcétera. Fertiberia solo plantea una propuesta de enterramiento en vertedero en una ubicación completamente inadecuada, que ha producido y puede seguir produciendo graves afecciones ambientales y riesgos para la seguridad y salud de la población de Huelva".

Por eso, apostillan, lo rechaza Ecologistas en Acción, "y por eso pedimos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva que lo rechacen en los procedimientos pendientes que dependen de sus competencias".