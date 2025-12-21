La editorial de la Universidad de Huelva refuerza su excelencia con un nuevo sello de calidad

La editorial de la Universidad de Huelva (UHU) ha sido reconocida con la obtención de un sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) por la monografía 'Dall’archeologia alla tutela. La Chiesa di Santa Maria dei Greci', de Simona Sanzo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La excelencia académica de la Editorial de la Universidad de Huelva (UHU) ha sido reconocida mediante la obtención de un nuevo sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ), otorgado a la monografía "Dall'archeologia alla tutela. La Chiesa di Santa Maria dei Greci", de la investigadora Simona Sanzo. Esta distinción se integra en una "trayectoria consolidada" que suma ya cuatro colecciones y siete monografías con este aval, y pone de manifiesto el "alto nivel de exigencia y profesionalización" que ha alcanzado la Editorial de la Onubense.

Tal y como ha detallado la institución académica en una nota, la concesión de este sello certifica que la obra publicada dentro de la colección Onoba Monografías ha superado "con éxito una exhaustiva auditoría en la que se verifican estándares muy exigentes". Así, se trata de un reconocimiento al "cumplimiento estricto de la calidad y transparencia informativa, la solidez de la política editorial --avalada por comités científicos de prestigio-- y, fundamentalmente, la garantía de un proceso de evaluación científica riguroso", basado en la revisión externa por pares y en la comunicación transparente de las resoluciones.

De esta forma, este nuevo logro editorial adquiere una "dimensión estratégica" al analizarse en el contexto de la política científica nacional. Recientemente, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Cneai) ha hecho públicos los criterios para la convocatoria de sexenios de investigación 2025, donde se constata un cambio de paradigma que premia "la calidad intrínseca del medio de publicación, el impacto social y la contribución a la Ciencia Abierta".

En este sentido, la labor de la Editorial de la UHU se revela como un activo de primer orden para la comunidad investigadora. El hecho de que sus monografías, capítulos y revistas cuenten con sellos como el CEA-APQ y cumplan con los protocolos de acceso abierto y reutilización del conocimiento, según la institución académica, se alinea perfectamente a la Editorial con los requisitos que la Aneca y la Cneai exigen para valorar positivamente la producción científica.

Bajo este contexto, la consecución de estos estándares convierte a la Editorial universitaria en una plataforma "de alto retorno para los autores", lo que supone que publicar bajo el sello de la UHU no es solo un acto de difusión, "sino una garantía de que el trabajo investigador se somete a procesos de validación que aseguran su impacto y su reconocimiento curricular".

Tal y como han informado, la Editorial actúa "como un puente eficaz entre la producción del conocimiento y su transferencia a la sociedad, asegurando que los resultados de la investigación no solo sean accesibles, sino que cuenten con el respaldo de calidad que exigen los organismos evaluadores nacionales e internacionales".