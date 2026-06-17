Efectivos del Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal en un paraje de Cortelazor (Huelva)

Incendio forestal declarado en Cortelazor. - PLAN INFOCA

CORTELAZOR (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este miércoles en el paraje Sierra El Cuchillar de Cortelazor (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el incendio se declaró a las 15,15 horas de este miércoles y hasta la zona se desplazaron un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Así, sobre las 17,30 horas han actualizado los efectivos en el incendio, que permanece activo, y en el que se encuentran un helicóptero ligero, así como 53 bomberos forestales con tres vehículos autobomba.

Desde el 1 de enero y hasta este miércoles 17 de junio el Plan Infoca ha realizado un total de 69 intervenciones por incendios forestales, conatos de incendios forestales, o que han requerido intervención sus efectivos --314 en toda Andalucía--. De esas 69 salidas, más de la mitad se han dado desde el inicio de mayo.