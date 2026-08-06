Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en un paraje de Villablanca (Huelva)

Imagen del incendio forestal declarado este jueves en Villablanca. - PLAN INFOCA

VILLABLANCA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en la tarde de este jueves, 6 de agosto, en el paraje Camino de la Borralla de Villablanca (Huelva).

Según han indicado a Europa Press desde el Plan Infoca, en la zona se ha desplegado un dispositivo compuesto por 28 efectivos por tierra --tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental--, así como dos vehículos autobombas y dos helicópteros semipesados.

Asimismo, han apuntado que se trata de una zona forestal pero muy próxima a un entorno agrícola con parte baldía, lo que hace que cuente con un cortafuegos natural delante, por lo que se espera que no se complique demasiado la extinción del incendio.

Este es el segundo incendio que afronta este jueves la provincia onubense, después de que siga activo, pero estabilizado desde las 12,35 horas, el declarado en la tarde del miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto.