Emerita acelera el desarrollo del proyecto Iberian Belt West en Huelva tras impulsar su crecimiento internacional

Emerita Resources ha anunciado la "exitosa" culminación de su última ronda de financiación, que alcanzó más de 26 millones de dólares canadienses tras ser suscrita por los inversores internacionales. Esta operación refuerza la capacidad de la compañía para acelerar el desarrollo del proyecto Iberian Belt West (IBW) en Huelva y "confirma la confianza del mercado en el potencial de la provincia minera andaluza".

Así lo ha indicado la compañía en una nota, en la que ha destacado que el respaldo financiero coincide con un "momento clave" para Emerita en España, de forma que el proyecto IBW, que fue declarado Inversión Empresarial de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía en 2024, "lo posiciona como uno de los motores de desarrollo económico de la región, encontrándose en sus últimas fases de tramitación para convertirse en proyecto de explotación".

Este año, la compañía fue distinguida como una de las 50 compañías con mejor desempeño en la TSX Venture Exchange, un reconocimiento que "refleja la capacidad de crecimiento, solidez en el mercado y compromiso con la creación de valor".

De la misma manera, Emerita ha señalado que los avances técnicos en exploración "también son significativos", con más de 120.000 metros de perforación y más de 330 sondeos completados hasta la fecha, con lo que ha conseguido "aumentar en un 35% los recursos minerales en categoría indicada y en un 44% los recursos inferidos, alcanzando cerca de 26 millones de toneladas certificadas".

774.000 ONZAS DE ORO RECUPERABLE

Los resultados de su programa de pruebas metalúrgicas han constatado más de 774.000 onzas de oro "recuperables". A ello se suma la concesión del permiso de investigación 'Ontario', que amplía al oeste el área de exploración con potencial para nuevos recursos estratégicos. Este permiso añade 5.573,23 hectáreas adicionales al proyecto Iberian Belt West, lo que aumenta la superficie del Proyecto de 2.394 hectáreas a 7.967 hectáreas.

Asimismo, la compañía ha subrayado que el proyecto IBW no se limita a la extracción de recursos, ya que su dimensión social y formativa es "uno de sus pilares fundamentales", de forma que Emerita prevé la creación de "sobre 300 empleos directos" durante la explotación, además de "un importante impacto en la economía local a través de trabajos indirectos e inducidos ascendiendo a un total de más de 1600 empleos y una inversión que asciende a más de 350 millones de euros".

En paralelo, se proyecta la instalación de un centro tecnológico de formación que "servirá para capacitar a profesionales en minería sostenible y abrir nuevas oportunidades a la población de la comarca del Andévalo y toda la provincia de Huelva".

Este centro estará estrechamente vinculado a la "apuesta" por la innovación y el desarrollo tecnológico, "aportando el valor añadido que un proyecto de esta envergadura puede ofrecer y consolidando a la región como un referente global en conocimiento aplicado y transferencia tecnológica", ha indicado.

Finalmente, ha subrayado que, con el respaldo de los mercados internacionales, el "reconocimiento institucional y social en Andalucía" y un "firme compromiso con la sostenibilidad", Emerita Resources se "consolida" como "un actor clave en la transformación de la minería en la Faja Pirítica Ibérica".

El proyecto IBW se presenta como un yacimiento de "gran proyección económica" y, también como un modelo de "innovación y responsabilidad social, llamado a situar a Huelva en la vanguardia de la minería europea del siglo XXI", ha remarcado la compañía.