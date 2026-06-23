La empresa afectada por el incendio de San Juan espera reanudar la fabricación de velas "cuanto antes"

Imagen de archivo del incendio en una nave industrial de San Juan del Puerto (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lito Cofrade, la empresa afectada por un incendio este lunes en sus instalaciones de San Juan del Puerto (Huelva) ha explicado que el fuego ha dañado la zona destinada a la fabricación de cera, por lo que tienen que "interrumpir temporalmente" la actividad, aunque esperan reiniciarla "cuanto antes". No obstante, continúan con "normalidad" los servicios de merchandising, diseño, impresión.

Así lo ha señalado la empresa en un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en el que han querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus clientes porque "afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, que es sin duda lo más importante".

La empresa, dedicada a la fabricación de artículos religiosos y publicitarios, se vio afectada este lunes por un incendio en sus instalaciones de un polígono industrial de San Juan del Puerto. El fuego ha afectado a la zona destinada a la fabricación de cera, "provocando daños materiales que ha obligado a la empresa a "interrumpir temporalmente esta actividad mientras se llevan a cabo las labores de evaluación, limpieza y recuperación de las instalaciones afectadas".

Así, la empresa ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a clientes y amigos, porque la sección de merchandising, diseño, impresión y el resto de servicios "no se han visto afectados por el incendio y continuarán desarrollando su actividad con normalidad en la medida de lo posible".

"Debido a la proximidad de algunos trabajos y pedidos a la zona afectada, parte del material que se encontraba almacenado en dicho espacio ha sufrido daños. Estamos revisando cada caso de manera individual para contactar con los clientes afectados y ofrecerles una solución lo antes posible".

Por ello, desde la empresa han asegurado que "desde el primer momento" están trabajando para restablecer "cuanto antes" la actividad de la fábrica de cera y "minimizar las posibles incidencias que esta situación pueda ocasionar". "Asimismo, queremos agradecer la rápida actuación de los servicios de emergencia, así como las numerosas muestras de apoyo, interés y cariño que hemos recibido durante estas horas", han concluido.

REACCIONES

Tras el incendio, hermandades de la provincia, con las que trabaja la empresa se han pronunciado también en las redes sociales para mostrar su apoyo a los empresarios.

Así, una de ellas ha sido Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, quien ha expresado su "cercanía y apoyo" a todas las personas que forman parte de Lito Cofrade, "firma vinculada a la hermandad", tras el incendio sufrido en sus instalaciones. "Damos gracias a Dios y a la Virgen porque no haya habido daños personales y elevamos nuestras oraciones por sus trabajadores y familias, deseando una pronta recuperación de la actividad".

La Hermandad de la Victoria de Huelva capital también ha mostrado su "profunda consternación" ante la noticia del "grave incendio" sufrido en las instalaciones de la empresa onubense Lito cofrade, "referentes en el sector cofrade y vinculada a tantas hermandades" de la provincia. "En estos momentos difíciles, elevamos nuestras oraciones por todos sus trabajadores y por cuantos se han visto afectados por este suceso. Del mismo modo, queremos trasladar a todo el equipo de Lito Cofrade nuestra cercanía y apoyo", ha señalado.

Asimismo, la Hermandad de la Esperanza de la capital también han mostrado su "consternación" tras conocer el incendio que han sufrido las instalaciones de la empresa onubense, Lito cofrade, proveedor habitual de la misma. "Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales aunque sí materiales. Estamos seguros de que muy pronto estarán en marcha. Nuestra mano siempre tendida para lo que sea necesario en la misión de seguir adelante. Tenemos en común la Esperanza que nos pone en el camino juntos".