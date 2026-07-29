Encinasola y Cabezas Rubias abren el próximo 8 de agosto el Circuito Diputación de Huelva de Ajedrez

Presentación del Circuito Diputación de Huelva de Ajedrez. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Encinasola y Cabezas Rubias abrirán el próximo 8 de agosto el Circuito Diputación de Huelva de Ajedrez que, organizado por el Club de Ajedrez Ciudad de Huelva y con la colaboración de la Diputación, la Federación Andaluza de Ajedrez y la Autoridad Portuaria de Huelva, recorrerá once municipios de la provincia onubense hasta el próximo mes de octubre.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero; el presidente del club de ajedrez Ciudad de Huelva y organizador, Mariano Rodríguez; y el árbitro de la organización del Circuito, Mario Martín, han presentado las primeras pruebas del circuito, así como los detalles del mismo.

El diputado de Deportes ha destacado "el trabajo y esfuerzo" de los organizadores por llevar el Circuito y el ajedrez a comarcas como la Sierra y el Andévalo. Para Juan Daniel Romero, se ha diseñado un calendario "muy atractivo" para los participantes, ya que se disputan dos pruebas por día, una por la mañana y otra por la tarde, lo que "facilita los desplazamientos y posibilita que las personas participantes puedan conocer los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de esos municipios en los que se desarrolla".

Por su parte, el presidente del club de ajedrez Ciudad de Huelva, Mariano Rodríguez, ha agradecido a la Diputación y a los ayuntamientos que forman parte del Circuito su colaboración para la puesta en marcha del mismo y ha señalado que "algunos de los pueblos ya venían organizando diferentes torneos en los últimos años, como Cumbres Mayores y Cumbres de Enmedio, pero la gran mayoría no organizaban prueba alguna".

El Circuito repartirá más de 13.000 euros en premios, 1.000 por cada una de las pruebas, y para optar al premio final, los participantes deberán haber acreditado su participación en, al menos, siete de las once pruebas de este nuevo Circuito Diputación de Huelva de Ajedrez.

La prueba de Encinasola será la que abra este circuito, a partir de las 10,15 horas, mientras que ya por la tarde, a las 19,00 horas, Cabezas Rubias, será sede de la segunda cita. Tras estas dos pruebas, el Circuito regresará en septiembre a Cañaveral de León e Hinojales (5 septiembre), Cumbres Mayores y Cumbres de Enmedio (19 septiembre), La Nava (20 septiembre), y El Campillo y Corteconcepción (26 de septiembre). Las dos últimas pruebas de este Circuito de Ajedrez Diputación de Huelva se celebrarán el 10 de octubre en Puerto Moral y Cortegana.