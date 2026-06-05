Enrique Vargas recibe en Huelva el Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios; el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, junto al galardonado, Enrique Vargas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido en la tarde de este viernes la entrega del Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026 a Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), un reconocimiento concedido por la Asociación Cultural Iberoamericana a su trayectoria y a su contribución al impulso de la cooperación cultural entre los países iberoamericanos.

Según ha detallado la Institución provincial en una nota, el acto, celebrado en el Salón de Plenos de la institución provincial, ha reunido a representantes institucionales, culturales y sociales vinculados al espacio iberoamericano, así como a entidades comprometidas con la promoción del diálogo y la cooperación entre los países de la comunidad iberoamericana.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que "la cultura ha dejado de ocupar un espacio secundario en la agenda internacional para convertirse en un elemento central de la cooperación entre países", al tiempo que ha destacado la contribución de Enrique Vargas a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano.

Toscano ha señalado que la labor desarrollada por el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Segib ha sido "fundamental" para impulsar proyectos compartidos y reforzar una comunidad que "comparte una historia común y mira al futuro desde la diversidad y el respeto mutuo".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración que la Diputación mantiene con la Secretaría General Iberoamericana, una relación que ha contribuido a consolidar La Rábida como "uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad iberoamericana de naciones".

En este sentido, el presidente ha afirmado que la celebración esta misma semana en Huelva de la primera reunión del Programa Iberoamericano de Rutas e Itinerarios Culturales, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y del V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en el marco de los trabajos preparatorios de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en España, "no es fruto de la casualidad, sino del trabajo sostenido de instituciones y personas que han creído en el potencial de Huelva y de La Rábida como espacios dpara el diálogo, el intercambio y la cooperación".

Además, ha agradecido la colaboración mostradas por Enrique Vargas con la provincia de Huelva, destacando su implicación en el fortalecimiento de los lazos entre Huelva e Iberoamérica y en la proyección de La Rábida como punto de encuentro de la comunidad iberoamericana.

Asimismo, ha reconocido el trabajo desarrollado por la Asociación Cultural Iberoamericana y por su presidente, Jaime de Vicente, "alma máter" de la entidad, en la promoción de iniciativas que contribuyen a fortalecer los lazos culturales y la cooperación en el ámbito iberoamericano.

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha destacado la vinculación de Huelva con el mundo iberoamericano y el papel de la cultura como "herramienta para construir puentes de entendimiento entre los pueblos". Y ha recalcado la trayectoria del Otoño Cultural Iberoamericano y el trabajo desarrollado durante casi dos décadas por la Asociación Cultural Iberoamericana para fortalecer los lazos entre ambas orillas del Atlántico.

El presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, ha defendido "la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con Iberoamérica a través de la cultura y la colaboración entre instituciones públicas y privadas que hace posible proyectos como el Otoño Cultural Iberoamericano y el propio Premio OCIb".

También, ha subrayado "el papel de Huelva como espacio de encuentro entre Europa e Iberoamérica" y ha defendido la necesidad de seguir impulsando iniciativas culturales que fortalezcan los lazos entre ambos territorios.

Tras la entrega del Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026 por parte del presidente de la Diputación de Huelva, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur y el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente; Enrique Vargas ha agradecido la distinción y ha destacado que "buena parte de su trayectoria profesional ha estado dedicada a contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano como uno de los pilares fundamentales de la cooperación entre los países de la región".

El galardonado ha expresado que uno de los hitos más relevantes de ese recorrido ha sido "la construcción y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento que reconoce la diversidad cultural como patrimonio común, los derechos culturales como parte inseparable de los derechos humanos y la cooperación cultural como una herramienta estratégica para el desarrollo de las sociedades".

Asimismo, ha agradecido el reconocimiento recibido y ha recalcado que "los avances alcanzados en el ámbito de la cooperación cultural son fruto del trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento del espacio iberoamericano".

Durante el acto se ha proyectado un vídeo dedicado al Festival Mirando a Poniente, una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Asociación Cultural Iberoamericana y que se celebra estos días en la capital como espacio de encuentro entre las culturas de ambos lados del Atlántico.

El encuentro ha concluido con una actuación musical a cargo de José Luis Pastor, a la guitarra, y Daniel Doce, voz y guitarra, poniendo el broche final a un acto que ha servido para reconocer la trayectoria de una de las figuras más relevantes en la promoción de la cooperación cultural iberoamericana.