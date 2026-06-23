Enrique Zumalabe recibe el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026 por 'Gramática del desorden'

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde del municipio, Gustavo Cuéllar, en la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El onubense Enrique Zumalabe ha recibido este martes el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por su poemario 'Gramática del desorden'. En la iglesia del monasterio de Santa Clara de Moguer, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde del municipio, Gustavo Cuéllar, han hecho entrega del premio, dotado con 25.000 euros, junto al ejemplar del poemario, editado por la Diputación.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, David Toscano ha felicitado al ganador, el primer poeta de la provincia de Huelva en obtener el premio en la historia de un certamen que ha distinguido durante más de cuatro décadas a autores de muy diversos países y ha contribuido a construir uno de los palmarés más prestigiosos de la poesía contemporánea en español.

Así, Toscano ha señalado que es "una enorme satisfacción" que Zumalabe se incorpore a la nómina de ganadores, "no porque el premio regrese a Huelva --porque nunca se ha marchado de aquí--, sino porque confirma y reconoce, que la tierra que vio nacer a Juan Ramón Jiménez sigue siendo también una tierra fértil para la creación literaria".

El Premio a 'Gramática del desorden', acredita a Enrique Zumalabe con la "calidad de una voz poética" que se suma a una tradición literaria de "enorme prestigio" y a uno de los palmarés "más relevantes de la poesía contemporánea en lengua española". La obra galardonada aborda "una de las grandes inquietudes" de la actualidad, "la búsqueda de sentido en medio de la complejidad, del ruido y de la incertidumbre".

Al respecto, el presidente de la Diputación que el autor "lo hace desde la poesía, una de las formas más profundas de conocimiento y de comprensión de la realidad". "Vivimos tiempos de cambios acelerados, de incertidumbres y de desafíos compartidos. Y por eso la poesía sigue siendo necesaria. Porque nos invita a detenernos, a mirar con más profundidad y a reconocer aquello que compartimos por encima de nuestras diferencias".

Toscano ha agradecido al jurado su "dedicación y su rigor"; al Ayuntamiento de Moguer su "permanente colaboración", así como a todas las personas e instituciones que contribuyen a "mantener vivo y fortalecer el legado del poeta más universal de la provincia de Huelva". "Ese es el legado que hemos recibido. Y también la responsabilidad que tenemos de seguir cuidándolo, fortaleciéndolo y proyectándolo hacia el futuro".

El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez nació para honrar la memoria del Premio Nobel y casi medio siglo después "se ha consolidado como uno de los grandes certámenes de la poesía contemporánea en español". Durante cuarenta y seis años, este galardón ha convertido a Moguer y a Huelva en un punto de encuentro para la creación poética de ambos lados del Atlántico. "Desde aquí se ha tendido un puente permanente con Iberoamérica a través de la palabra, la sensibilidad y la cultura compartida que nos une", ha indicado Toscano.

La Diputación Provincial de Huelva impulsa este premio desde hace casi medio siglo "porque cuidar el legado de Juan Ramón Jiménez es preservar una parte esencial de lo que somos y de esa forma de vida que nos hace únicos", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez "continúa consolidándose como una de las grandes referencias de la poesía en español, manteniendo vivo el magisterio universal de Juan Ramón y reforzando el compromiso de Moguer con la cultura y la creación literaria".

"Juan Ramón Jiménez fue, sin duda, el nexo de unión de la literatura, pero también de la forma de vida sensible y espiritual que merece la poesía. Y esa espiritualidad es la que pretende este premio, año tras año, ser recogida", ha comentado, tras lo que ha añadido que es una "enorme satisfacción" que el 46 Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez recaiga en un poeta onubense "de la talla de Enrique Zumalabe".

De su obra, 'Gramática del desorden', ha dicho que "se suma al prestigioso legado de un certamen que proyecta cada año el nombre de Juan Ramón Jiménez y de la ciudad al ámbito internacional" con este reconocimiento, que en esta edición tiene "un significado especial" al distinguir a una voz literaria de la provincia, "demostrando el extraordinario nivel creativo que atesora Huelva". "Felicito a Enrique Zumalabe por este merecido galardón y le deseo el mayor de los éxitos en su trayectoria".

25.000 EUROS Y PUBLICACIÓN DE LA OBRA

Con una dotación de 25.000 euros, el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez se sitúa entre los certámenes para obra inédita mejor dotados en lengua española. Pero su "verdadero valor2 se mide en el "prestigio2 acumulado durante casi medio siglo y en su capacidad para reunir, cada año, en torno al nombre de Juan Ramón Jiménez, a "algunas de las mejores voces de la poesía iberoamericana".

Por primera vez en los 46 ediciones del certamen, un onubense obtiene el premio que este año ha recibido un total de 1.031 obras procedentes de numerosos países de Europa, América y otros continentes y de las cuales se seleccionaron 955 tras el proceso de validación.

Según recoge el acta del jurado, compuesto por Aurelio Major, Juan José Téllez y María Jesús Ruiz Fernández, 'Gramática del desorden' es "una reflexión sobre el paso del tiempo, con una estética que congenia la emoción con la dicción; un retrato generacional, con diversidad formal y una melancolía colectiva, conmovedora y vital".