Entidades rocieras de siete países se reúnen en Buenos Aires en el I Encuentro Continental del Rocío en América

Hermandad del Rocío de la ciudad de Rosario en Argentina. - EL ROCÍO EN AMÉRICA

ALMONTE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

Entidades, asociaciones y hermandades rocieras de siete países se reunirán del 17 al 19 de abril en Buenos Aires (Argentina) en el I Encuentro Continental del Rocío en América que servirá de punto de partida para promover la candidatura de la Romería del Rocío como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

Según han indicado en una nota de prensa, Buenos Aires, la ciudad que vio nacer al papa Francisco, acogerá del 17 al 19 de abril el I Encuentro Continental del Rocío en América, una cita que reunirá a entidades, hermandades y asociaciones rocieras de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela.

El evento, promovido por la Hermandad Matriz de Almonte, con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el Gobierno de Argentina y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, culminará el domingo 19 con una Misa Pontifical Rociera en la Catedral Metropolitana en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, acaecido el 21 de abril de 2025.

La cita llega en un momento de "especial significación" para el mundo rociero, ya que en agosto se producirá el Traslado de la Virgen del Rocío a Almonte y la apertura de un nuevo Año Jubilar previsto para 2026-2027. Asimismo, este evento se organiza con la voluntad de que este sirva como punto de partida para promover la candidatura de la Romería del Rocío a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, después de que en 2023 la Junta de Andalucía la declarase Bien de Interés Cultural.

De este modo, el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha señalado que este encuentro es "la ocasión de mirar juntos al pasado, sabiendo el significado que tuvo para El Rocío la epopeya americana, y proyectar el presente hacia el futuro". "Reconocer y estimular toda esa realidad que promueve la devoción a la Virgen del Rocío en América. Un nuevo puente espiritual entre América y el Viejo Continente", ha añadido.

De igual forma, Padilla ha afirmado que el encuentro no habría sido posible "sin la visión compartida de la Junta de Andalucía, que ha apostado por dar visibilidad a la dimensión global del Rocío, siendo una gran aliada de la familia rociera dentro y fuera de nuestra tierra".

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, "esa proyección más allá del Atlántico no es nueva", ya que "quienes han vivido la romería conocen bien que, en medio de la sencillez de esos días, es frecuente encontrarse con personas que llegan desde muy lejos, incluso desde otros continentes". "Es algo que se percibe con naturalidad, pero que encierra un significado profundo: que una devoción nacida en una pequeña aldea haya sido capaz de extenderse de ese modo, manteniendo intacto su sentido".

Toscano ha definido la cita porteña como "una oportunidad para fortalecer los lazos entre quienes, a uno y otro lado del Atlántico, viven la devoción a la Virgen del Rocío". "Un encuentro entre hermanos que comparten una misma fe y el mismo amor a la Virgen María en su advocación del Rocío", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Turismo y Ambiente de la Argentina, Daniel Scioli, ha expresado el orgullo del país anfitrión al ser "la primera sede anfitriona de este encuentro continental, abriendo sus puertas con hospitalidad y un profundo respeto por esta tradición tan significativa".

Tres jornadas componen el programa de un encuentro que se desarrollará en algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital argentina. De este modo, el sábado, 18 de abril, la Sala Argentina del Palacio Libertad --uno de los centros culturales más grandes del mundo, con nueve plantas y más de 100.000 metros cuadrados-- acogerá el congreso 'El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal'.

La jornada contará con ponencias, mesas redondas y la participación de asociaciones rocieras de todo el continente, con representación de varias provincias argentinas --Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires--, además de delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. La jornada se cerrará con la lectura del Manifiesto 'Rocío en América' y la firma del acuerdo para la creación de una red de asociaciones rocieras en el continente americano, un hito organizativo que pretende dar estructura y continuidad a la devoción rociera al otro lado del océano.

Por su parte, el domingo 19, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires será el escenario de una Misa Pontifical Rociera dedicada a la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025. Se trata del primer homenaje litúrgico internacional en su memoria, con el que dará comienzo una semana repleta de actos en su país natal.

La eucaristía, que estará presidida por el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, adquiere "un significado especial" si se tiene en cuenta que, apenas unos meses antes de su muerte, en diciembre de 2024, una representación de más de 120 hermandades rocieras fue recibida por Francisco en audiencia general en el Vaticano, donde la Matriz almonteña le extendió una invitación formal para que visitase la aldea de El Rocío, una invitación que el pontífice recibió con afecto pero que ya no pudo materializar.

EL INICIO DE UN CAMINO HACIA LA UNESCO

El I Encuentro Continental del Rocío en América quiere ser el punto de partida para promover la candidatura de la Romería del Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. La Romería fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2023 y el siguiente paso natural es demostrar su dimensión internacional, más allá del continente europeo donde ya cuenta con una filial en Bruselas.

La existencia de 32 asociaciones y entidades rocieras activas en más de siete países americanos desde hace más de 40 años, la constitución de una red continental son argumentos que "apuntalan esa vocación universal de una devoción que, nacida en una pequeña aldea de Huelva, ha sido capaz de cruzar el océano manteniendo intacta su esencia".

Por otro lado, desde la organización han señalado que "no es casual" que este primer gran encuentro continental de la devoción rociera fuera de Europa se celebre en Argentina, ya que es el país con mayor presencia de andaluces fuera de España: cerca de 70.000, lo que representa el 20% de todos los que residen en el exterior. "Una red que ha mantenido viva la identidad y las tradiciones de su tierra durante décadas", han indicado.

Por ello, como expresión de ese hermanamiento, está prevista la bendición y descubrimiento de un azulejo de la Virgen del Rocío realizado por el artista pontanés, Javier Aguilar Cejas, que será obsequiado a la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del Encuentro. El acto tendrá lugar en el Patio Andaluz del Parque Rosedal, un rincón de la capital que evoca la herencia cultural andaluza y que quedará vinculado desde ese momento a la devoción rociera.