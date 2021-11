Espadas garantiza a Moreno que el PSOE-A no va a "bloquear" la acción de gobierno "como hizo el PP durante la pinza"

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha garantizado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que su partido no va a "bloquear" la acción del Gobierno andaluz en el Parlamento en lo que queda de legislatura, a diferencia de lo que sí hizo el Partido Popular durante la legislatura conocida como la de "la pinza" (1994-96), que culminó antes de tiempo con una convocatoria electoral por la imposibilidad que tenía el Ejecutivo socialista de seguir gobernado.

Así se ha pronunciado Juan Espadas durante su participación en Huelva, junto a la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa. Estas declaraciones del dirigente socialista se producen además después de que Moreno manifestara, en una entrevista publicada ayer domingo por el diario 'El Mundo', que "a partir del mes de febrero" de 2022, una vez que se retome la actividad parlamentaria tras el paréntesis del mes de enero, se podrá "constatar" si hay una "descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno", con lo que si fuera así "no quedará más remedio que disolver" porque "el Parlamento me obligará a convocar" elecciones autonómicas.

El dirigente socialista ha lanzado ese mensaje ante la posibilidad que existe de que el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022 no salga adelante por la situación de minoría que tiene el Gobierno andaluz de PP-A y Cs, lo que llevaría a una prórroga de las actuales cuentas, mientras que aún quedarían por delanta varios meses de legislatura en los que el Gobierno querría sacar adelante determinados instrumentos normativos importantes, según ha apuntado.

En este sentido, ante ese posible escenario, Juan Espadas ha querido dejar claro que la actitud del PSOE-A, en modo alguno, será de "bloqueo" porque considera que hay determinados decretos y normas que deben salir adelante y, en ese sentido, serán "absolutamente leales y constructivos". Ha querido dejar claro que el presidente de la Junta "no debe tener ningún temor de que el PSOE-A vaya a ser un partido de bloqueo de la acción política".

En este punto, ha querido recordar, que, en cambio, el PP-A sí adoptó una posición de "bloqueo" durante la IV legislatura (conocida como la de la "pinza") en la que el entonces Gobierno socialista no contaba con mayoría absoluta y se vio obligado a convocar elecciones autonómicas anticipadas.

"Ese comportamiento no lo va a tener, no va a tener que adelantar elecciones por una acción de bloqueo del PSOE-A", según ha garantizado Juan Espadas al presidente de la Junta.

No obstante, ha señalado que lo que tampoco puede pretender el actual Ejecutivo es pedirnos que "nos abstengamos" en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 "sin hacer el más mínimo gesto de negociación" sobre el texto.

Según se ha preguntado Espadas, "si el Gobierno andaluz no mueve una coma del Presupuesto, qué negociación va a haber". Ha señalado que estamos ante un Ejecutivo en minoría y "débil", que tiene que "elegir con quién quiere sacar los Presupuestos y con qué apoyos".

Ha recordado que desde el PSOE-A se han planteado varias propuestas, a las que no se ha dado respuesta desde el Gobierno andaluz, que no ha "movido ni un ápice" en materias como sanidad, empleo o juventud. Si no estamos ante un diálogo de "besugos", el diálogo debe basarse en que tanto una parte como la otra hacen propuestas y se trata de llegar a acuerdos. A su juicio, lo que no puede ser es que la otra parte intente convencerte de que las únicas propuestas posibles son las suyas, y o las apoya o eres "muy malo".

Se ha mostrado convencido de que sólo habrá Presupuestos para 2022 en "función de lo que diga un partido de extrema derecha como Vox", y ha advertido de que una prórroga de las actuales cuentas, si finalmente se tuviera que producir, significaría que no habría "inversiones nuevas" en la comunidad.