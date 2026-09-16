Estabilizado el incendio forestal declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva) tras movilizar once medios aéreos

Archivo - Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en el paraje El Alamillo, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva), para cuya extinción se han movilizado hasta once medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, los efectivos han conseguido estabilizar las llamas a las 21,21 horas, después de que el fuego se declarara a las 13,50 horas de este miércoles. El incendio obligó a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26, en ambos sentidos.

En la zona se ha llegado ha desplegar durante la jornada un dispositivo terrestre compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de Operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba, además de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Asimismo, hasta el lugar se desplazaron once medios aéreos: un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de un avión de coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros, para sofocar las llamas que de este paraje compuesto principalmente por pastizal.

El municipio de Alosno, próximo a San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, sufrió este martes otro incendio forestal, declarado en el paraje Los Álamos, que ha quedado extinguido a las 21,00 horas de este miércoles.

Los cuatro municipios afectados --Villanueva de los Castillejos, Alosno, San Bartolomé de la Torre y Santa Bárbara de Casa-- pertenecen a la comarca del Andévalo onubense. En este último municipio permanece controlado otro incendio forestal declarado también el martes, que obligó al corte de la carretera HU-7401 entre los kilómetros 0 y 4, en ambos sentidos.