Estabilizado el incendio forestal de Higuera de la Sierra (Huelva) causado por un camión pero se mantiene el corte

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el fuego en el paraje La Dehesilla de Higuera de la Sierra (Huelva), que se originó por el incendio de un camión pero se mantiene cortada en ambos sentidos la carretera N-433.

Según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, consultada por Europa Press, el siniestro se registró en el kilómetro 73 de la N-433, por lo que se habilitaron desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. Así, a pesar de que el incendio ha sido estabilizado se mantiene el corte de ambos carriles.

Por su parte, el Infoca ha informado de que el incendio se ha dado por estabilizado a las 13,10 horas de este jueves, toda vez que hasta la zona se han desplazado para sofocar el fuego seis grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro camiones autobombas y dos buldóceres, una unidad médica y una unidad de Meteorología y de Análisis.

Asimismo, para trabajar por aire han acudido dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, así como un helicóptero ligero y otro semipesado.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que el incendio se originó sobre las 3,12 horas y que el camión no es de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.

Por ello, hasta el lugar se han desplazado dos camiones y tres bomberos del parque de Aracena del Consorcio y se unió rápidamente el parque de Jabugo con tres camiones y tres bomberos, aunque estos últimos ya se han retirado.