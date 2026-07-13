Estabilizado el incendio forestal en el paraje Arroyo la Grulla de Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este lunes en el paraje Arroyo la Grulla de Moguer (Huelva), el tercero en dos semanas en el municipio y tan solo un día después de extinguirse el declarado en el paraje Camino de Tresmal.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', el incendio se ha declarado a las 14,45 horas de este lunes, y ha podido ser estabilizado pasadas las 16,18 horas.

En la zona permanecen 13 efectivos por tierra y dos camiones autobombas para su control y su posterior extinción, aunque para su estabilización se han desplegado tres medios aéreos.

Este es el tercer incendio que se produce en el municipio en dos semanas. De hecho, este domingo se dio por extinguido el fuego que se originó el pasado viernes en el paraje Camino de Tresmal.