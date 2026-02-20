Evacuado al hospital por inhalación de humo y quemaduras tras un incendio en su vivienda en Valverde (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 37 años ha resultado herido por inhalación de humo y alguna quemadura tras el incendio de una vivienda en la localidad onubense de Valverde del Camino (Huelva) por lo que ha sido evacuado al hospital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 ha atendido a las 15,00 horas la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa situada en la antigua vía verde de Valverde del Camino, a la altura del Punto Limpio, en la que indicaban que había una persona en su interior.

De este modo, de inmediato, la sala coordinadora ha activado al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Cuando han llegado los bomberos han controlado el fuego y han procedido a ventilar la zona. Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han sacado del inmueble a tres perros fallecidos, mientras que la persona que estaba en su interior logró salir a tiempo.

Este hombre ha resultado afectado por inhalación de humo y también presenta alguna quemadura, por lo que ha sido evacuada al Hospital de Riotinto, según han informado fuentes sanitarias y de la Policía Local.