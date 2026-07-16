El evento 'Mujer y liderazgo en Andalucía' reflexiona en Huelva sobre el papel femenino en las instituciones

Evento 'Mujer y liderazgo en Andalucía' . - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha participado en el espacio de diálogo 'Mujer y liderazgo en Andalucía' en el que ha compartido su experiencia con la expresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Gloria Puy; la presidenta de Gabitel, Claudia Orozco; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería y presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, sobre el papel femenino al frente de instituciones, empresas y asociaciones.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el encuentro, celebrado en el centro social La Morana de la capital y moderado por la periodista Ana Huguet, de Publicaciones del Sur, ha reunido a cuatro mujeres líderes de distintos sectores para reflexionar sobre el papel de la mujer al frente de instituciones, empresas y organizaciones.

Durante su intervención, Miranda ha subrayado que participar en esta jornada es "un orgullo", especialmente por ser la primera alcaldesa en la historia de Huelva, un hecho que, según ha explicado, "no habla de mí, sino de una ciudad que avanza, que rompe barreras y que demuestra que el talento, la capacidad y el compromiso no entienden de género".

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería y presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, ha reconocido que nunca pensó que "llegaría a ser líder", ya que "siempre" se ha visto "parte de un equipo donde todos son compañeros".

"Por el camino me he encontrado con hombres y mujeres maravillosas que facilitaron abrir puertas. Sin embargo, la primera foto que yo vi de los colegios profesionales de enfermería donde las mujeres somos el 80% solo había hombres en puestos directivos. Una situación que afortunadamente ya hemos superado", ha manifestado.

Por ello, ha defendido que "los puestos de dirección se elijan únicamente por criterio de capacitación" y para ello es "fundamental la educación desde la base en todas las áreas".

Asimismo, la expresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Gloria Puy, ha recordado que la sociedad se enfrenta "al reto de la conciliación como una de las grandes dificultades que todavía hay". Por ello, se ha mostrado "contraria" al concepto de los cupos, ya que "las mujeres debemos llegar por nuestra valía", para lo cual "se nos tiene que valorar a todos por igual sin importar el sexo". "Debemos partir del talento y la capacidad de trabajo a la hora de elegir a una persona u otra para un puesto".

Por otra parte, la presidenta de Gabitel, Claudia Orozco, ha puesto igualmente el foco en la conciliación, con ejemplos prácticos "como los horarios escolares que por ejemplo son incompatibles con una jornada laboral y eso todavía limita mucho". Ha valorado la "importancia" del entorno para el desarrollo pleno de las personas, ya que "un entorno familiar o educativo que te estimule, de confianza y no ponga límites es clave para llegar".

De cara a las nuevas generaciones ha lanzado un mensaje: "Que tengan confianza en lograr sus sueños, se formen, luchen y trabajen para conseguirlo".

Por otro lado, la regidora onubense ha reconocido que "se han conseguido avances importantes" en los últimos años, con más mujeres al frente de instituciones, empresas y proyectos, pero ha advertido de que "aún queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad real de oportunidades".

En este sentido, ha destacado el "momento de transformación" que vive la capital onubense, que a su juicio "debe servir también para seguir avanzando en igualdad, generando empleo, creando oportunidades y haciendo que cada mujer pueda desarrollar su proyecto de vida y su talento sin barreras".

Así, para la alcaldesa, uno de los "grandes retos pendientes" es lograr una "conciliación real". Miranda ha defendido un modelo de liderazgo "que escucha, que dialoga, que suma y que pone siempre a las personas en el centro de las decisiones".

De cara al futuro, ha reclamado "seguir avanzando en conciliación, en corresponsabilidad y en igualdad de oportunidades" y "romper estereotipos, para que ninguna niña piense que hay profesiones que no son para ella y ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera profesional y su familia".

Miranda ha cerrado su intervención con un mensaje a las generaciones más jóvenes: "Que confíen en sí mismas, que se formen, que trabajen con constancia y que nunca permitan que nadie les diga hasta dónde pueden llegar".