Ex edil del PSOE de Cartaya (Huelva) demanda al alcalde por denuncia falsa, injurias y calumnias

CARTAYA (HUELVA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex edil del PSOE de Cartaya (Huelva), Antonio Escudero, ha presentado una denuncia contra el alcalde de la localidad, Manuel Barroso (PP), por denuncia falsa, injurias graves y calumnias con publicidad contra el portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio, Alexis Landero, y el propio Escudero.

Según recoge la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dan tres delitos: denuncia falsa, un delito de injurias y otro de calumnias con publicidad, toda vez que recuerda que el pasado 22 de mayo Barroso "supuestamente" presentó una denuncia en el juzgado de Ayamonte por un presunto delito de soborno continuado contra los dos por hechos que habrían pasado en 2015 y que "además están prescritos".

Barroso, como indica la denuncia del PSOE, pone como soporte de su denuncia unas supuestas grabaciones del año 2015, pero "en junio de ese año éste hizo una maniobra similar, imputando los mismos hechos a las mismas personas, pero esa vez lo hizo en el pleno del Ayuntamiento". Esta vez, el alcalde, a las puertas del juzgado, "dio publicidad a la denuncia" y todo ello "con conocimiento de la falsedad de las imputaciones que hacía en su denuncia".

Por ello, ha recordado también que en junio de 2015 Barroso anunció que iba a ir a la Fiscalía y también al juzgado con las grabaciones pero esto no se materializó e incluso en el Ayuntamiento se aprobó que hubiera una comisión de investigación, que no se llegó a constituir. De hecho, Landero presentó en octubre de ese año escrito en la Fiscalía solicitando copia de la denuncia, pero ésta le contestó que no constaba denuncia alguna.

Así las cosas, considera que su afán era "perjudicarlos personal y políticamente" con "un burdo montaje" con la finalidad de conseguir "rédito político". Por tanto, considera "falsa" la denuncia de Barroso, al que ha denunciado además por un delito de injurias graves y de calumnias con publicidad.