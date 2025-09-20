El exorno de la Virgen del Refugio en la Magna lleva uvas de la DOP Condado (Huelva) en alegoría a la sangre de Cristo

Detlla del exorno floral de la Virgen del Refuio con uvas del Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

La Virgen del Refugio de la Hermandad de Pasión de Huelva llevará este sábado en la procesión Magna Mariana --que reunirá a 24 imágenes- un exorno extraordinario en el que, gracias a la colaboración del Consejo Regulador del Condado de Huelva y la Bodega Infante de La Palma del Condado, lucirá uvas y sarmientos de la DOP Condado de Huelva. Una alegoría a la sangre de Cristo "que subraya su condición sacramental y que une el patrimonio vitivinícola con la espiritualidad".

Así lo ha explicado en una nota el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, quien ha señalado que es "un honor inmenso participar en esta magna manifestación de fe y cultura que pasará a la historia de Huelva". "Que la Virgen del Refugio luzca los frutos del Condado es un gesto que trasciende lo decorativo: une lo simbólico, lo agrario, lo espiritual y lo turístico".

"El Condado es tierra de viñedos, de vendimia y de vino, pero también de paisajes, de tradiciones y de devoción mariana. Que estos elementos formen parte de un exorno sacro en una procesión de esta categoría es motivo de orgullo y responsabilidad", ha subrayado.

La participación del Condado de Huelva en este evento no se limita al simbolismo de la uva autóctona zalema, sino que se hará visible también a través de imágenes de "profunda devoción" que forman parte del área de influencia de la Denominación de Origen: La patrona de La Palma del Condado, Nuestra Señora del Valle, junto a María Auxiliadora, La patrona de Rociana del Condado, Nuestra Señora del Socorro, La patrona de Chucena, Nuestra Señora de la Estrella, y la patrona de Villarrasa, Nuestra Señora de los Remedios.

De este modo, el Condado de Huelva estará presente no solo con sus frutos y vinos, sino también con algunas de sus advocaciones "más queridas", reforzando "la unión entre la tradición agrícola, la identidad religiosa y el patrimonio cultural, presumiendo de todo ello".

La Magna Mariana se enmarca en el Año Jubilar que vive la Diócesis de Huelva y recorrerá enclaves emblemáticos de la ciudad en un itinerario que se prevé multitudinario.

EL EXORNO FLORAL

Con motivo de la Magna Mariana, María Santísima del Refugio ha sido exornada de manera diferente a como lo hace cada Martes Santo. En esta ocasión, el paso lucirá rosas ecuatorianas de la variedad 'Vendela' en tono champagne, nardos nacionales y rosas de pitiminí holandesas.

El conjunto se completa con uvas de la variedad zalema, expresamente seleccionadas en la finca de las Bodegas Infante de La Palma del Condado, acompañadas de hojas de vid y espigas de trigo, en clara evocación al carácter sacramental de la hermandad.

"Para nuestra Corporación es un gran privilegio poder exornar a la Santísima Virgen con los frutos de nuestros campos, símbolo de la unión de los pueblos y de las corporaciones para la mayor gloria de Dios", subrayan desde la Hermandad de Pasión.

Pérez García de Prado ha remarcado que "este 20 de septiembre quedará en la memoria de Huelva". "El Condado estará presente con sus frutos y con sus imágenes más queridas, llevando a la calle lo que somos: tierra, fe y tradición. Que la sangre de Cristo, representada en las uvas del Condado, acompañe a la Virgen del Refugio, es unir lo terrenal y lo divino, lo agrícola y lo sacro. Ese puente es el que hoy celebramos", ha concluido.