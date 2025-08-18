Extinguido el incendio cercano a la estación depuradora de aguas de Huelva

Archivo - Vehículo de bomberos de Huelva en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado cerca de la estación depuradora de aguas residuales de Huelva capital en la mañana de este lunes se ha dado por extinguido a las 15,00 horas por los efectivos del Parque Municipal de Bomberos de Huelva, según han indicado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

De este modo, el incendio se declaró pasadas las 10,00 horas y en la zona han trabajado dos equipos con ocho efectivos y, a pesar de que el diario Huelva24 adelantaba que las rachas de viento dificultan las labores de extinción en una zona rodeada por pastos y matorrales, la extinción ha evolucionado favorablemente y no ha habido que lamentar afecciones relevantes.

Desde el Ayuntamiento han señalado que, de momento, se desconocen las causas que han originado este fuego en la zona de Marismas del Titán, cercana al estero del Rincón, a las afueras del entorno urbano de la capital.