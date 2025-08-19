Extinguido el incendio declarado este lunes en un paraje de Hinojos (Huelva)

HINOJOS (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 11,00 horas de este martes el incendio forestal declarado este lunes en el paraje Moralejo de Hinojos (Huelva), municipio del entorno del Doñana.

Así lo ha indicado el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía a Europa Press, toda vez que ha señalado que, de momento, se desconocen sus causas ni se tiene estimación aproximada de la superficie afectada.

Se trata de un incendio que en principio se situó en el paraje Matalagrana de Almonte, aunque finalmente se especificó que era en el paraje Moralejo de Hinojos. El fuego fue declarado en torno a las 17,33 horas del lunes y hasta el terreno se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas.

En un primer momento también se movilizaron medios aéreos, en concreto, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. Sin embargo, estos fueron retirados tras la "evolución positiva" del fuego, según informaron fuentes del servicio a Europa Press.