Extinguido el incendio forestal de Bonares y estabilizado en de Hinojos (Huelva)

BONARES (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 20,15 horas del lunes el incendio declarado en el paraje El Corchito de Bonares (Huelva), que fue estabilizado en la noche de este pasado domingo, cuando se desactivó la fase de emergencia, situación operativa 1, activada durante la tarde por acumulación de humo ha afectaba a la carretera A-49. Por otro lado, el incendio de el paraje Moralejo de Hinojos ha quedado estabilizado y el del paraje La Contienda de Aroche continúa en la misma situación.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Infoca, que apunta que, de momento, no hay estimación de superficie calcinada en Bonares tras darse por extinguido el incendio, así como aún se desconocen las causas que iniciaron los fuegos, que investiga la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

De otro lado, en su cuenta de 'X' (antes Twitter), han señalado que el incendio que en principio se situó en el paraje Matalagrana de Almonte, finalmente era en el paraje Moralejo de Hinojos. El fuego fue declarado en torno a las 17,33 horas del lunes y hasta el terreno se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas.

En un primer momento también se movilizaron medios aéreos, en concreto, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. Sin embargo, estos fueron retirados tras la "evolución positiva" del fuego, según informaron fuentes del servicio a Europa Press.

Además, continúa estabilizado el incendio del paraje La Contienda de Aroche y este lunes se produjeron también dos conatos, uno en Santa Olalla del Cala y otro en Villanueva de los Castillejos.