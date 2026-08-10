Extinguido el incendio forestal declarado el sábado en el paraje Cueva de la Mora de Almonaster (Huelva)

Imagen aérea del incendio forestal de Almonaster La Real (Huelva). - PLAN INFOCA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado el pasado sábado en el paraje Cueva de la Mora de Almonaster la Real (Huelva).

Así lo ha indicado en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la que ha explicado que este fuego se ha dado por extinguido a las 12,20 horas de este lunes, después de que el mismo sábado consiguiera controlarse.

Tras su declaración, el Plan Infoca envió un dispositivo compuesto por 18 bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, que operaron sobre el terreno, así como por dos autobombas y un buldócer para continuar. El incendio se declaraba a las 12,35 horas del pasado sábado.