Extinguido el incendio forestal en el paraje Arroyo la Grulla de Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido en la madrugada de este martes 14 de julio el incendio forestal declarado este lunes en el paraje Arroyo la Grulla de Moguer (Huelva), tercero en dos semanas en el municipio y tan solo un día después de extinguirse el declarado en el paraje Camino de Tresmal.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se declaró a las 14.45 horas de este lunes, pudo ser estabilizado sobre las 16.18 horas y ha quedado definitivamente extinguido a las 01.20 horas de este martes.

En las tareas de extinción llegaron a desplegarse hasta tres medios aéreos hasta lograr estabilizar en incendio, mientras que por tierra trabajaron 13 efectivos y dos camiones autobombas.

Este es el tercer incendio que se produce en el municipio en dos semanas. De hecho, este domingo se dio por extinguido el fuego que se originó el pasado viernes en el paraje Camino de Tresmal.