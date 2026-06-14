Extinguido el incendio forestal de Villanueva de los Castillejos (Huelva tras una semana de trabajos del Infoca

Medios aéreos trabajando en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 21,40 horas de este domingo el incendio forestal declarado el pasado lunes, 8 de junio, en el paraje Los Turbios en Villanueva de los Castillejos (Huelva), que se extendió también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha afectado a alrededor de 5.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca en un mensaje publicado en su cuenta de X, consultada por Europa Press, los efectivos han finalizado sus labores de extinción y remate de las llamas tras una semana de intenso trabajo. En este contexto, ha dado las gracias a todos los equipos que han colaborado para apagar el fuego.

En la mañana de este pasado miércoles el consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, indicó que se trataba de un incendio "enormemente complejo", del que se logró su estabilización en la noche del miércoles y que ha recorrido un perímetro de 5.000 hectáreas, pero "no todas quemadas", así como ha recordado que se diseñó "una estrategia muy compleja" con tres planes alternativos, porque "se preveía un cambio de viento que hubiera destrozado claramente todo lo avanzado y convertir lo que era cola en cabeza y lo que era cabeza en cola, lo cual hubiera podido abrir una lengua muy peligrosa y dirigirse hacia Alosno".

También ha destacado las medidas "muy innovadoras" utilizadas como la utilización de maquinaria pesada especialmente bulldozer abriendo cortafuegos, o los cortafuegos químicos que con aviones de carga en tierra se pudieron ejecutar", todo ello junto a los 28 medios aéreos a disposición.