Extinguidos dos incendios forestales declarados en parajes de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva)

Incendio foestal declarado este martes en Moguer. - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguidos este miércoles dos incendios forestales declarados en la tarde del martes en parajes de los términos municipales de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva).

Concretamente, según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, el incendio de Moguer fue declarado a las 19,11 horas del martes en el paraje Camino de las Cumbres y el mismo se ha dado por extinguido a las 08,45 horas de este miércoles. En el lugar del incendio trabajaron desde primera hora 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, dos vehículos autobombas y un helicóptero semipesado.

De otro lado, el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto se declaró a las 20,00 horas y quedó controlado a las 23,14 horas del mismo martes, de forma que en la mañana de este miércoles también ha quedado extinguido. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

Ambos municipios han sufrido desde el inicio del mes de julio y hasta este martes 4 de agosto un total de ocho incendios forestales --o conatos de incendio forestal--, respectivamente. Este mismo domingo Moguer vivió otro incendio en el paraje El Reventón y que también se encuentra extinguido.

De otro lado, antes del fuego de este martes, Lucena del Puerto sufrió el último incendio el pasado 28 de julio en el paraje Los Vuelos. Se trataba del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afecta a este mismo paraje en poco más de una semana.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, señaló este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, apuntó, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".