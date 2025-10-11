Faneca (PSOE) reclama desde el Congreso un mayor impulso a la incorporación de la mujer al sector pesquero

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, María Luisa Faneca, ha defendido una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso centrada en "impulsar la adaptación de las estructuras pesqueras para favorecer la incorporación de las mujeres al sector".

La iniciativa, destinada a "avanzar hacia un modelo pesquero más inclusivo, moderno y sostenible, donde las mujeres tengan el mismo protagonismo que los hombres en todos los ámbitos del sector", ha salido adelante por mayoría, con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto Vox, que se posicionó en contra, según ha explicado el PSOE de Huelva este sábado en una nota.

María Luisa Faneca ha subrayado que "es imprescindible adaptar embarcaciones, lonjas, puertos e instalaciones pesqueras e industriales para que las mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones que sus compañeros", y ha defendido, además, que "la participación activa de las mujeres es clave para garantizar el relevo generacional y el desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras".

Durante su intervención, la diputada onubense ha denunciado que, según los datos del Registro de la Seguridad Social y Migraciones, de las 60.000 personas que están empleadas en la pesca marítima "solo un 16% son mujeres, lo que evidencia la persistencia de barreras estructurales en el acceso al empleo y la toma de decisiones dentro del sector", según ha advertido.

Faneca ha defendido la necesidad, en su opinión, de "transversalizar el principio de igualdad" en la aplicación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), introduciendo indicadores desagregados por sexo y edad, y estableciendo criterios de selección que "prioricen proyectos liderados por mujeres y jóvenes".

Asimismo, ha reclamado nuevas líneas de financiación destinadas a la formación, capacitación, primera adquisición de buques o creación de empresas, con el objetivo de generar empleo femenino y facilitar el relevo generacional.

La diputada onubense ha advertido, también, de la importancia, a su juicio, de mantener el nivel de financiación de la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) en el próximo marco de la UE (2028-2034), alertando de que una reducción presupuestaria "pondría en riesgo los avances en igualdad y sostenibilidad en el sector pesquero".

La socialista ha subrayado que "el Gobierno de España ya se ha reunido con las organizaciones pesqueras y las comunidades autónomas para fijar una posición común ante las negociaciones del nuevo Marco". Y ha indicado que "el Grupo Parlamentario Socialista se une, también a esa posición común, porque, como señala el ministro Luis Planas, la ausencia de este fondo diluye la visibilidad y prioridad de la política pesquera en el marco comunitario".

Por tanto, "es fundamental reforzar la colaboración con los distintos organismos de gestión del Fempa y las comunidades autónomas para facilitar la asignación de recursos para la implementación de programas de formación en el sector, con perspectiva de género, contribuyendo así a una creciente incorporación de las mujeres a los sectores relacionados con la pesca".

Finalmente, ha abogado por "impulsar, a través del Fempa, la modernización de infraestructuras en los sectores pesqueros y acuícolas, en particular en el ámbito extractivo, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas que permitan una mayor participación de la mujer", según ha concluido María Luisa Faneca.