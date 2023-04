Feijóo respalda a Pilar Miranda ante el 28M: "La calle está contigo, serás la primera alcaldesa de Huelva"

HUELVA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este jueves su apoyo público a la candidata a la Alcaldía por su formación al Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, a la que ha dicho que será "la primera alcaldesa", señalando que "la calle está con ella".

Así lo ha manifestado en un acto celebrado en el Paseo de la Ría de la capital onubense, donde Feijóo se ha comprometido a que "cuando sea presidente" y Miranda "sea alcaldesa" cumplirá "con todo" lo que ha solicitado y a "hacer las infraestructuras" que la provincia "necesita".

"Y quiero que sea la alcaldesa de Huelva porque ha sido una excelente alcaldesa del Puerto de Huelva y el puerto, que es una pequeña ciudad, ha demostrado que es el quinto puerto de España y que ha recuperado los tráficos y que después de Algeciras es el segundo puerto más importante de Andalucía. Y Pilar, que podría estar más cómoda en el puerto, se ha puesto a disposición de los ciudadanos al veredicto inquebrantable de las urnas y ha hecho un equipo nuevo con la complicidad y la cordialidad de los compañeros que estaban antes y para mí eso tiene un doble mérito", ha subrayado Feijóo.

El líder popular ha reiterado que "la mejor encuesta" aproximada a las urnas "es la calle" y que desde que llegó a Huelva ha "notado" que la calle "está con Pilar Miranda". "Y por tanto probablemente tenga que cumplir todas mis obligaciones con Huelva cuando seas la primera alcaldesa", ha subrayado.

Asimismo, el líder del PP ha destacado que en su visita a Huelva también ha venido a "escuchar" a los empresarios a través de una reunión que ha mantenido este mismo jueves para conocer "las prioridades" y "aprender", apuntando que los mismos le han manifestado que "este país dista mucho del triunfalismo económico del que habla el Gobierno", toda vez que ha señalado que "los datos le dan la razón a la gente".

De otro lado, Feijóo ha destacado que cree en el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en los gobiernos "que se desgastan para no desgastar la economía de las familias" y que, por eso, "se está desgastando él" para "no desgastar a los agricultores", toda vez que ha afirmado que el presidente de la Junta ha convertido a Andalucía en "una locomotora que está trayendo inversiones" y "ha conseguido que Huelva pueda ser la zona más importante de producción de hidrógeno verde, no de España, sino de la Unión Europea".

"Pilar, tienes más posibilidades que nadie de ser la alcaldesa de Huelva y a mí no me importa que me insistas en la Moncloa, pero no pierdas la oportunidad porque significaría que Huelva ha perdido su gran oportunidad", ha concluido.

Por su parte, Pilar Miranda ha agradecido al presidente del PP su presencia en Huelva y "su generosidad" al "comprometerse con Huelva y con el agua", al tiempo que le ha solicitado "un compromiso más" porque Huelva "necesita infraestructuras, conexiones ferroviarias en condiciones y también de carreteras", por lo que ha pedido que se comprometa a "traer el AVE a Huelva cuando sea presidente", manifestando que Huelva es "la ciudad más bonita de España y más antigua de occidente" y que ha sido "marginada a lo largo de la historia".

"Nosotros pedimos pero nadie nos escucha y tú nos tienes que escuchar. Es el momento de Huelva, acabó la frustración, el olvido. Somos una tierra de oportunidades la tierra del descubrimiento que está por descubrir. Todo el que viene a Huelva se maravilla. Aquí tenemos el segundo enclave industrial más importante de España, tenemos 16 parajes protegidos, tenemos mucho que excavar para que el mundo sepa que somos Tartessos. Necesitamos conexiones y te tienes que comprometer conmigo con las infraestructuras", ha remarcado.

En este punto, Miranda ha señalado que "teníamos la ilusión de unir Huelva con Portugal a través del AVE", algo que "apoyaba la Junta y el Gobierno portugués", pero que "el Gobierno de España ha dicho que mejor por Extremadura". "No hay derecho", ha enfatizado, antes de decir que Huelva "no se puede conformar y no se va a conformar".

"TENEMOS QUE DAR SOLUCIONES"

Miranda ha subrayado que los políticos "no pueden crear problemas" sino que tienen que "dar soluciones, tener siempre los oídos bien abiertos para escuchar a la gente, el consenso, el diálogo".

"Estamos hartos de que venga un político a reunirse con sus simpatizantes. Nosotros queremos un presidente, un político que vaya por la calle, que escucha a los vecinos y resuelva sus problemas, que sea ágil y eficaz en la gestión, como tú has sido en Galicia y esperamos que sea en el gobierno de España. Te comprendo y te apoyo", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que ella en el puerto estaba "contenta e ilusionada" y ha repasado las actuaciones que se han llevado a cabo durante el tiempo que ha sido presidenta de la Autoridad Portuaria, así como lo que deja en camino como el Muelle de Levante, al tiempo que ha aseverado que "hay empresas esperando" a que gane en el Ayuntamiento de Huelva porque hay que dar confianza" y "si nos juntamos el Puerto, la Junta el Gobierno y el Ayuntamiento, Huelva va a tener lo que se merece y quiero a partir del día 28 de mayo mejoras para mi tierra".

Finalmente, ha destacado que "hay que ser transparente, dar agilidad para que las licencias no tarden lo que están tardando", así como que "hay que bonificar y crear las condiciones oportunas para que los empresarios creen empleo, riqueza y oportunidades".

Es nuestro momento. Yo quiero ser la primera alcaldesa de Huelva, porque una mirada de mujer es necesaria en Huelva. Los onubenses necesitamos que nos mimen, que seamos prácticos, que los ayudemos a despegar, porque Huelva lo tienen todo y no hay derecho a que estemos como estamos. Tenemos que pedirle a todas las administraciones, sean del color político o no, y entre todos juntos, tenemos que poner a Huelva en el sitio que se merece".

Por su parte, el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, se ha referido al trasvase de las aguas desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedra al Condado de Huelva, señalando que se trata de "una ley que se aprobó en el 2018" y ha recriminado al Gobierno central que "haya estado cinco años sin hacer ni una sola de las obras comprometidas en la ley del trasvase", así como "no se sabe nada de la presa de Alcolea", una obra "que comenzó con un gobierno del PP, con Rajoy al frente" y que se encuentra "al 30% de ejecución".

También ha criticado que "tras cinco años" en Huelva "se sigue sin saber absolutamente nada de la llegada de la llegada del AVE" y ha recriminado el Gobierno que en los últimos Presupuestos Generales del Estado "solo se hayan destinado 6.000 euros", con los que "no hay ni para comprar los lápices y los folios para hacer el proyecto".

"Por tanto, cinco años de gobierno de Sánchez en España y en Huelva no sabemos absolutamente nada del presidente. Termina la legislatura y Huelva está igual, diría que peor, que cuando comenzó la legislatura. Y digo peor, porque con el señor Rajoy al frente del gobierno de España teníamos plazos y presupuesto para la llegada del AVE a Huelva".

Por ello, González ha dicho a Feijóo que desde Huelva el PP va a "trabajar muy duro" para que el líder popular "sea el próximo presidente del Gobierno de España" porque "nos interesa a los onubenses", toda vez que ha exigido a Pedro Sánchez que venga a Huelva "para ejecutar las obras comprometidas con esta provincia" y "no a engañar y a desprestigiar los productos de excepción y de excelencia de esta tierra con sus mentiras y con sus engaños".