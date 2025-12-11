La FEMP exportará el modelo de cajeros públicos de la Diputación de Huelva al resto de España

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, recibe al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

HUELVA/CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Onubense de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido este jueves al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en el transcurso de una visita institucional al Ayuntamiento de Jerez, donde han celebrado un encuentro para establecer estrategias y líneas de colaboración conjuntas que beneficien a los ciudadanos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, entre los temas abordados destaca la presentación del proyecto desarrollado por la Diputación de Huelva de instalación de cajeros automáticos en los municipios de la provincia más pequeños y con menor población para reducir desigualdades y mejorar y ampliar la oferta de servicios. En concreto, y en calidad de presidenta de la FEMP, García-Pelayo ha manifestado su intención de ofertar esta experiencia desde esta institución para que otros ayuntamientos y diputaciones de España "puedan conocerla y aplicarla".

García-Pelayo ha agradecido la visita de David Toscano a Jerez, "y que haya venido con las manos llenas", ha señalado en alusión al proyecto de dotación de cajeros automáticos en los núcleos de menor población. "Si queremos que la gente siga viviendo en las zonas rurales tenemos que ofrecerles buenos servicios y facilitarles algo tan fundamental y básico como poder ingresar o sacar dinero sin tener que desplazarse a otros pueblos", ha dicho.

El presidente de la Diputación de Huelva ha explicado que este proyecto tiene como objeto "combatir la exclusión financiera en los territorios de menor población", y ha consistido en la instalación de una red de 38 cajeros automáticos públicos en todos los municipios y aldeas de más de cien habitantes de la provincia onubense.

"Este proyecto, que permite tanto sacar dinero como pagar recibos, nació de la necesidad de evitar que los ciudadanos, especialmente los mayores, tuvieran que realizar largos y costosos desplazamientos para gestiones básicas, garantizando así la igualdad de servicios y ayudando a fijar la población en el territorio rural", ha señalado.

De igual forma, David Toscano ha subrayado la importancia de esta iniciativa y la necesidad "de hacer este esfuerzo para que los ciudadanos sintiesen que nos preocupamos por su bienestar, y conseguir una igualdad real para eliminar esa brecha". "Es por ello que hoy trasladamos a la FEMP con el fin de generar sinergias y hacerle la vida más cómoda a los ciudadanos", ha añadido.

En concreto, tanto la alcaldesa de Jerez como los presidentes de ambas diputaciones han destacado la "fuerte conexión" y las "similitudes" existentes entre las provincias de Huelva y Cádiz, y especialmente con el territorio de Jerez.

"Ambas regiones comparten señas de identidad, como la importancia del caballo, la tradición vinícola, el flamenco y una fuerte vocación de servicio público", ha señalado María José García Pelayo, quien ha informado que el encuentro mantenido ha servido para poner en valor el trabajo conjunto institucional y la posibilidad de poner en marcha en la provincia de Cádiz iniciativas desarrolladas por la citada institución onubense "para mejorar la vida de los ciudadanos".

CAJEROS EN 16 BARRIADAS DE JEREZ

A raíz de la reunión, y tras conocer esta experiencia, la alcaldesa de Jerez ha asumido el compromiso de trabajar para dotar de cajeros automáticos a sus 16 barriadas rurales, algunas con una población considerable y situadas a gran distancia del núcleo urbano, como Gibalbín, a 35 kilómetros.

"Quiero trasladar un mensaje claro y es que será compromiso de gobierno para la próxima legislatura que las 16 barriadas rurales se vayan incorporando a este sistema de cajeros automáticos para evitar el riesgo de exclusión financiera".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha valorado la experiencia de su homólogo en Huelva en lo que ha calificado como una medida de "igualdad real." Y es que, ha asegurado, cualquier ciudadano tiene derecho a disfrutar servicios básicos de calidad, independientemente de que viva en una ciudad o en el entorno rural".

En el acto institucional, durante el cual, el presidente de la Diputación de Huelva ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad, han estado presentes miembros del Gobierno municipal, el diputado de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local de la Diputación de Huelva, José Carlos Roda, y el jefe de Servicio del área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico, Javier Mojarro.