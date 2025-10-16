Fernández-Pacheco sobre acuerdo de Alcolea (Huelva): "Confío en sentarnos la semana que viene y sin más demoras"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (c), junto a la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Heineken España, Carmen Ponce, al inicio de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su deseo y se ha mostrado "confiado" en poder reunirse la "semana que viene" y "sin más demoras", con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de "seguir hablando" de la presa del Alcolea y de la propuesta alcanzada, pese a que "estaba programada una reunión esta semana que se ha cancelado".

Durante su intervención este jueves en los Desayunos Informativos que organiza Europa Press Andalucía con la colaboración de Heineken, el consejero ha confesado que esta semana tenía una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para "hablar de la presa", pero "finalmente se ha cancelado".

No obstante, se ha mostrado confiado en que esa reunión se materialice la "semana que viene" y "sin más demoras". "Lo que quiero, porque es lo que Huelva quiere, es que dejemos de hablar de la presa del Alcolea de una vez porque se va a hacer", ha remarcado.

"Espero que la hagamos de una vez, que protejamos a la población de la avenida del río Odiel y que garanticemos el agua para que Huelva ya no tenga más problemas, porque en Huelva además llueve mucho y no parece lógico que la provincia donde más llueve es la provincia que menos regadío tiene", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha subrayado que esta presa es "un claro ejemplo" de lo que "nunca debería pasar en materia de infraestructura hidráulica". Así, ha recordado que es una presa que comienza el Gobierno de Mariano Rajoy y que se paraliza en el año 2018, y "que no se reanuda bajo el pretexto de la supuesta mala calidad que tiene el agua".

Pero, ha continuado, la Junta de Andalucía, "en defensa del interés general de Huelva", argumenta que esa infraestructura "cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental que corrige esos posibles problemas que tiene la presa, más allá de que, además, cumple una función de laminación de avenida de agua". "Ya vimos hace un año cómo ha avanzó el río Odiel y los problemas que ha puesto, por ejemplo, a los vecinos de Ciudad de Huelva", ha comentado.

"El Gobierno se niega, pero por indicación del presidente de la Junta, hacemos una propuesta y le damos al ministerio tres opciones. Que terminen ellos la presa, de acuerdo al modelo de financiación pactado, en el que la Junta pone el 50% del presupuesto y ellos el otro 50%; terminamos la presa nosotros, nos hacemos cargo de la dirección de obra, de acuerdo a ese mismo modelo de financiación; y opción tres, la Junta de Andalucía se hace cargo de la finalización de la presa y el Gobierno nos compensa ejecutando infraestructuras que eran nuestra obligación por el mismo importe que tendría que poner en Huelva", ha abundado.

Al respecto, ha asegurado que el Ministerio "dijo que sí a la opción tres", por lo que "una vez que nos pusimos a trabajar, llegamos a un acuerdo y a una propuesta".

"Tenemos que firmar un protocolo, después vendrá la firma de un convenio, nos ponemos a buscar fechas para escenificarlo, todos están contentos en Huelva, por fin se termina la presa de Alcolea, hasta que empiezan a paralizarnos el asunto porque viene la época de los incendios en verano y entendemos que el Ministerio tiene que estar en eso. Hasta que el ex alcalde de Huelva Gabriel de Cruz en unas declaraciones dice que no se va a hacer la presa del Alcolea, y que todo lo que hemos hecho no sirve para nada", ha relatado.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha comentado que su "sorpresa" fue "que nadie lo desmentía y pedimos que alguien aclarara si lo que decía este hombre es verdad o no, no sabemos nada". "Y en el último momento, pues parece que por parte del dirigente socialista de Huelva dice que sí, que se va a retomar".

De hecho, ha asegurado que "por boca del secretario de Estado" el objetivo es "finalizar esta actuación de acuerdo a lo que habíamos acordado", pero "que se podía haber zanjado en mayo y vamos camino de noviembre".