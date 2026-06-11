El Festival de Cante Flamenco de Moguer (Huelva) contará con Antonio Reyes, Sandra Carrasco, el 'Talega' y María Moreno

Presentación en la Diputación de Huelva del Festival de Cante Flamenco de Moguer. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cante de Antonio Reyes, Sandra Carrasco junto a David de Arahal a la guitarra y Rafael Núñez 'Talega', así como el baile de María Moreno, protagonizan el Festival de Cante Flamenco de Moguer, que celebrará su quincuagésima segunda edición el 11 de julio en la Caseta de la Peña de Cante Jondo, en el recinto ferial La Parrala. Organizado por la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer y la Peña de Cante Jondo de Moguer, el festival se consolida cada verano como "una de las grandes citas flamencas dentro y fuera de la provincia de Huelva".

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, esta edición rendirá homenaje a la Peña Flamenca Femenina de Huelva y contará con la presentación del flamencólogo Miguel Ángel Fernández. El cartel anunciador lleva la firma del artista onubense Pablo Sycet.

En la presentación del festival han participado la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; el presidente de la Peña de Cante Jondo de Moguer, Ramón Ruiz; el director artístico de la Peña, Antonio Rodríguez; la presidenta de la Peña Flamenca Femenina de Huelva, Helga Molina; y la integrante de esta entidad, Trini Navarro.

De este modo, la diputada de Cultura ha subrayado que la celebración de la quincuagésima segunda edición del Festival Flamenco de Moguer "demuestra la fortaleza de una cita que forma parte del patrimonio cultural de nuestra provincia", destacando el compromiso de la Diputación con aquellas iniciativas que "preservan, difunden y proyectan el flamenco, una de nuestras señas de identidad más universales".

Asimismo, Baquero ha señalado además que esta edición adquiere un "significado especial" con el homenaje a la Peña Flamenca Femenina de Huelva, "una entidad pionera que ha contribuido decisivamente a la promoción del flamenco y a la visibilización de la mujer dentro de este arte".

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha asegurado que el festival constituye "una de las expresiones culturales más importantes del municipio y un ejemplo de colaboración entre administraciones y entidades comprometidas con la cultura".

Al respecto, Cuéllar ha destacado que durante más de medio siglo esta cita ha contribuido a "mantener viva la llama del flamenco y a transmitirla a las nuevas generaciones", al tiempo que ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento "a iniciativas que sirven también de escaparate para el talento emergente de nuestra tierra".

El director artístico de la Peña de Cante Jondo de Moguer, Antonio Rodríguez, ha destacado la calidad del cartel de esta edición, que combina artistas consagrados con jóvenes valores del flamenco actual. Asimismo, ha recordado que, como antesala del festival, se celebrará una Semana Flamenca con conferencias, proyecciones y recitales que convertirán a Moguer en punto de encuentro para los aficionados.

Además, Rodríguez ha incidido en que el homenaje a la Peña Flamenca Femenina de Huelva supone "un reconocimiento a una trayectoria ejemplar de compromiso con el flamenco". En nombre de la Peña Flamenca femenina, Trini Navarro ha agradecido el reconocimiento recibido, calificándolo como "un auténtico honor" por proceder de un festival "tan consolidado y prestigioso" como el de Moguer.

Navarro ha recordado los más de cuarenta años de trayectoria de la Peña Flamenca Femenina de Huelva en defensa y promoción del flamenco y ha destacado el papel desempeñado por la asociación para dar visibilidad a las mujeres dentro de este ámbito cultural.

Asimismo, ha hecho hincapié en que este homenaje supone "un impulso para seguir trabajando con la misma ilusión y compromiso" con los que la entidad inició su andadura en 1983. El precio de las entradas será de 15 euros y podrán adquirirse tanto a través de la plataforma online Momotickets como en la taquilla el mismo día del espectáculo.

La primera edición del Festival de Cante Flamenco de Moguer se celebró en 1975 con el objetivo de recaudar fondos para el Club Deportivo Moguer. A raíz de aquella iniciativa y del impulso de la afición flamenca local nació la Peña de Cante Jondo de Moguer. Por el escenario del festival han pasado algunas de las figuras más destacadas del flamenco, como Camarón de la Isla -que participó en cuatro ocasiones, la primera de ellas en 1976-, Miguel Poveda, Pitingo, El Lebrijano, Diego El Cigala, Antonio Canales, Farruquito o Estrella Morente, entre muchos otros.