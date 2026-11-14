El Festival de Cine de Huelva reúne a Adrián Lastra, Beto Marini y Sara Sálamo en sus actividades de formación

Imagen de las primeras jornadas del Festival de Cine de Huelva. - FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 52º Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha dedicado sus primeras jornadas a la formación de intérpretes y guionistas y al desarrollo de proyectos que buscan financiación y socios para llegar a la pantalla.

Según ha informado la organización en una nota, Adrián Lastra, Beto Marini y Sara Sálamo han compartido su experiencia con estudiantes y profesionales en tres clases magistrales, mientras que los encuentros de CreANDo y la Residencia de Cine de Extremadura han permitido a los cineastas participantes trabajar en sus proyectos y establecer contactos con la industria.

La primera de las clases magistrales ha llevado el Festival a las aulas. El viernes 13, el actor Adrián Lastra ha compartido su experiencia profesional con el alumnado del IES Pintor Pedro Gómez en una actividad organizada en colaboración con la Fundación Aisge.

La sesión ha sido una oportunidad para que los jóvenes conozcan de primera mano el oficio de la interpretación a través de la trayectoria del actor. El guion ha centrado este sábado 14 la clase magistral de Beto Marini, guionista, productor y director, dirigida a los participantes en CreANDo.

Este programa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía apoya el desarrollo de guiones audiovisuales de autores y autoras andaluces.

Además de asistir a la sesión con Marini, los responsables de los proyectos seleccionados han participado en encuentros profesionales en el marco del certamen. Marini cuenta con múltiples nominaciones a los Premios Goya con títulos como 'El desconocido' y 'El 47'.

Además, ha obtenido el Premio Gaudí al Mejor Guión por 'Mientras duermes' y el Premio Iris a la Mejor Ficción por la serie 'La unidad'. CreANDo combina espacios de escritura y formación con el acceso a citas de la industria para favorecer la profesionalización de los guionistas y acompañar obras con potencial de recorrido nacional e internacional.

Para ello cuenta con la colaboración del Festival de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Mafiz-Festival de Málaga, ACAU Uruguay y Ventana Sur.

La búsqueda de oportunidades de coproducción ha sido el eje de la participación de la Residencia de Cine de Extremadura, que colabora con el Festival de Huelva desde 2025. Tres proyectos iberoamericanos han participado en esta edición: 'La muñeca', de Puerto Rico; 'Bronce', de México y Extremadura; y 'Ojos color océano', de Extremadura.

La iniciativa facilita que sus responsables amplíen su red de contactos y exploren vías de financiación y producción, una línea de trabajo que el certamen mantiene desde hace años en colaboración con entidades y festivales nacionales e internacionales.

De cómo llevar una idea hasta la producción ha hablado también la actriz, guionista y directora Sara Sálamo en la clase magistral 'Emprender en la cultura: Creatividad y gestión', celebrada en colaboración con la Fundación Atlantic Copper.

Sálamo ha tomado como punto de partida su experiencia en largometrajes y series y, en particular, el paso de interpretar personajes a escribir, dirigir y sacar adelante sus propias propuestas cinematográficas.

Desde esa doble perspectiva, ha abordado las decisiones que exige cada etapa de un proyecto, la responsabilidad de liderar un equipo y la resiliencia necesaria para afrontar las dificultades de la producción.

Las actividades de industria continuarán el viernes 20 de noviembre con Cinenido, programa de desarrollo de proyectos que también mantiene acuerdos con el Festival de Sevilla y Mafiz-Festival de Málaga para facilitar a los guionistas el acceso a espacios de formación y el contacto con profesionales.

Los tres proyectos seleccionados para participar en Huelva son 'Fresh Spring Rolls', de Uliane Lima Tatit, un drama psicológico ambientado en Bangkok; 'La verbena', de Joan Vives Lozano, una comedia negra con elementos de realismo mágico; y 'Mira', de Daniella Saba, un thriller con elementos fantásticos ambientado en un pueblo aislado de Minas Gerais, en Brasil.

El Festival ofrecerá también el viernes 20, en colaboración con DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), la clase magistral 'De la idea al guion que financiar', a cargo del director, guionista y montador Fernando Franco.

La sesión abordará cómo transformar una idea en guion y plantear su financiación, con especial atención a las decisiones profesionales y a los retos emocionales que afronta el cineasta al iniciar un proyecto.

Franco, ganador del Goya a la Mejor Dirección Novel por 'La herida', ha estrenado este año 'La luz'. Su experiencia como montador de más de veinte largometrajes, entre ellos 'Blancanieves' y 'Robot dreams', se suma a su labor docente en la ECAM, donde coordinó la Diplomatura de Montaje durante más de una década.