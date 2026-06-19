Finaliza en Huelva la fase de formación en España de las 225 temporeras marroquíes del proyecto Wafira II

Archivo - Mujeres del proyecto Wafira II. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS - Archivo

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía cierra en Huelva la fase de formación en España de Wafira II, el proyecto europeo de migración circular, formación y emprendimiento que durante la campaña agrícola 2025-2026 ha acompañado a 225 mujeres temporeras marroquíes en el desarrollo de capacidades personales, competencias emprendedoras, educación financiera básica y preparación de sus ideas de negocio.

La organización es la responsable de implementar en el territorio onubense el itinerario formativo y de acogida desarrollado durante la estancia laboral de las participantes en España, en colaboración con las cooperativas de Huelva y con los agricultores y agricultoras "que han hecho posible compatibilizar el proceso con la realidad de la campaña agrícola", ha indicado en una nota.

Esta fase se cierra con un balance "positivo" por la consolidación de un modelo territorial "que demuestra la capacidad del cooperativismo agroalimentario para participar en proyectos internacionales de alta complejidad desde la proximidad, la coordinación operativa y el conocimiento del sector".

Durante estos meses, las mujeres han participado en sesiones de acogida, jornadas formativas, actividades complementarias y espacios de encuentro diseñados "para facilitar su integración en el proceso, reforzar su confianza, ordenar sus ideas de negocio y conectar el aprendizaje con experiencias reales del territorio".

La fase española de Wafira II se ha desarrollado en condiciones reales de campaña. Ese ha sido uno de los principales valores de la implementación realizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Huelva: adaptar un diseño internacional a la realidad productiva, logística y humana del territorio. La organización ha coordinado grupos, calendarios, espacios, materiales, transporte, asistencia, equipos docentes, mediación intercultural y seguimiento, en un proceso que ha requerido una colaboración "constante" con cooperativas, agricultores y agricultoras, entidades colaboradoras y personal técnico.

"Wafira II en Huelva demuestra que el cooperativismo agroalimentario puede aportar mucho más que estructura territorial. Aporta conocimiento del sector, capacidad de coordinación, relación directa con agricultores y agricultoras, y compromiso para que un proyecto internacional se convierta en una experiencia útil y real para las mujeres participantes", ha señalado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras.

En estos meses de formación se ha trabajado desde el autoconocimiento hasta la presentación de la idea empresarial. Las participantes han abordado contenidos vinculados a autoconfianza, liderazgo, comunicación, toma de decisiones, identificación de capacidades, análisis de ideas, clientela, producto, precio, costes, ahorro, inversión y organización económica básica.

La formación ha incorporado la metodología GET Ahead de la Organización Internacional del Trabajo, adaptada por el equipo de Huelva al contexto de las mujeres temporeras. El proceso se ha reforzado con inteligencia emocional aplicada, aprendizaje práctico, recursos visuales y mediación intercultural. El objetivo de la fase desarrollada en España es preparar el siguiente paso.

ITINERARIO EN MARRUECOS

Tras su estancia en Huelva, las participantes continuarán vinculadas al itinerario Wafira II en Marruecos, donde podrán seguir trabajando sus ideas de negocio con acompañamiento técnico y apoyo orientado a su desarrollo.

Wafira II está liderado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, financiado por la Unión Europea a través del Migration Partnership Facility y desarrollado con el apoyo del International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

En su implementación participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las autoridades marroquíes --incluyendo el Ministerio de Inclusión Económica, Pequeña Empresa, Empleo y Competencias (Miepeec) y la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (Anapec)--. En Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva desarrolla la acción territorial en colaboración con las cooperativas onubenses.