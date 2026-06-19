Finaliza una nueva edición del Taller de la Memoria de Palos de la Frontera (Huelva)

Clausura del Taller de la Memoria de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha finalizado una nueva edición del Taller de la Memoria, iniciativa municipal, que años tras año, consigue ejercitar la memoria de sus participantes a través de sencillos ejercicios obteniendo importantes beneficios en su día a día.

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, en el pasado mes de octubre daba comienzo esta iniciativa del Consistorio local dirigida a personas mayores de 65 años o que sufren alguna patología relacionada con la capacidad del recuerdo.

A través de actividades prácticas se pretende fortalecer y rehabilitar principalmente la memoria, pero también otras funciones cognitivas como la orientación, el razonamiento, el lenguaje o el cálculo. En definitiva, se pretende evitar el deterioro de la memoria asociado a la edad.

El curso, impartido por profesionales de los Servicios Sociales de la localidad, ha contado con varios turnos debido a su "gran aceptación y demanda". Así pues, de manera semanal más de 90 alumnos se daban cita en el Centro Social Plus Ultra y en el Centro de Mayores 'San Juan Bautista' durante dos horas.

En estos meses han podido adquirir técnicas para facilitar el recuerdo y mejorar o conservar la memoria, favoreciéndose así las relaciones sociales y estimulando su autoestima. Unas lecciones que mejorarán el día a día de los participantes con "cosas sencillas pero adaptadas siempre a cada usuario".

"Buscamos fomentar estilos de vida saludables entre nuestros vecinos. Otorgándoles herramientas sencillas y accesibles para que su día a día sea más fácil. Además, luchamos contra la soledad no deseada, creando estos espacios de convivencia que enriquecen a todo el pueblo", ha destacado la alcaldesa de Palos de la frontera, Milagros Romero.