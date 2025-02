La Fiscalía destaca que el acusado de asesinar a expareja en Palos (Huelva) "no tenía alterada sus capacidades"

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha señalado que acusado por el asesinato de su expareja --que se enfrenta a 25 años de cárcel--, una mujer de nacionalidad rumana de 34 años, en Palos de la Frontera (Huelva) en abril de 2023, "no presentaba ninguna alteración de sus capacidades" en el momento de los hechos, según ha "dejado constancia" la declaración de las psiquiatras forenses durante el juicio con jurado popular que se celebra desde el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva.

Así lo ha manifestado este jueves durante la presentación de las alegaciones por las partes a los miembros del jurado, en la que todas las acusaciones --Ministerio Fiscal, acusación particular y la letrada de la Junta de Andalucía-- han afirmado que, tras realizarse las pruebas periciales y las comparecencias de los testigos, se trata de un delito de asesinato por violencia de género, ya que tras dejar la mujer la relación "por los celos" del acusado, este la llamaba "constantemente" con la intención de volver con ella en una relación "propia de roles de género, en la que él actuaba por dominación" y "no por afecto o amor"

De este modo, la fiscal ha expuesto que "queda probado" que en los actos de este hombre hubo "premeditación y alevosía", ya que esta persona utilizó un cuchillo de 20 centímetros para "acabar con su vida" que "no llevaba habitualmente encima", así como que la postura en la se produjo la agresión, "flexionando su tronco hacia adelante y clavándole el cuchillo por la espalda", no dejaba "lugar a que pudiera defenderse", además de que "se valió de ambos brazos, primero uno para agarrarla y otro para sacar el cuchillo, y luego se lo clavó con ambos".

En este sentido, ha señalado que "la intención de matarla era clara" porque "la cuchillada atravesó órganos vitales --como el pulmón y el corazón--", de modo que en su declaración la forense dijo que "las lesiones fueron tan importantes que no habría podido salvarse ni si se hubiera producido en la puerta de un hospital".

Además, apunta que ha quedado probado que ese cuchillo era de el acusado ya que lo uso días antes para entrar en la finca en la que ella trabajaba y cortar ropa pensando que era de la víctima, aunque resultó ser de una compañera suya de trabajo, y esto "también lo reconoció el propio acusado" y que la noche de los hechos "se produjo un forcejeo" antes de que le clavara el cuchillo, por lo que en el cuerpo y las uñas de la mujer quedaron restos de AND, que "el laboratorio ha constatado que eran de él", además de que había dos testigos, puesto que todo sucedió cuando ella se encontraba con otras dos personas pero "sucedió todo muy rápido y no pudrieron defenderla".

Tras ello, la fiscal ha relatado que, según declaró la amiga de la víctima, esta "salió corriendo hacia su amiga, aun con el cuchillo clavado en su espalda" y "se desvaneció sus brazos, donde murió". Por todo ello, ha remarcado que "no lo hizo por miedo" como alegaba la defensa por "traumas del acusado" que, debido a su pasado en Mali donde vivió situaciones de "extrema violencia", este "pensaba que al salir el amigo a intentar defenderla lo iban a atacar" y que, por ello, "se obcecó" y "actuó de ese modo".

Finalmente, la Fiscalía mantiene que "no queda acreditado" que "hubiera ningún peligro para él" ni "hay pruebas que corroboren esa versión" porque "ninguno de los testigos se acercaron a él ni tuvieron ningún contacto" en esos momentos.

En la misma línea se han pronunciado la acusación particular --que representa a la hija de la víctima-- y la letrada de la Junta de Andalucía, que han indicado que se trata de "un asesinato" porque "se quería asegurar de la comisión del delito", es decir, "no quería fallar y se aseguró, además, de que la víctima no pudiera defenderse", toda vez que han remarcado que "no se arrepiente de lo que hizo" sino que "solo la lamenta el perjuicio --para él-- de este acto", así como que "es incompatible un arrebato con la alevosía" y "es premeditado, por la posición de ejecución" en la que puso a la mujer.

LA DEFENSA SOSTIENE QUE "NO HUBO ALEVOSÍA"

Por su parte, el abogado de la defensa, que sostiene que se trata de un delito de homicidio y que no hubo alevosía, pero sí "obcecación" por sus traumas, ha alegado que su representado "no era una persona violenta" y que llevaba en España 12 años y "no tenía antecedentes penales", además de que "había tenido tres parejas previas" con las que "nunca tuvo problemas", por lo que afirma también que no se trata de un caso de violencia de género.

Al respecto, ha indicado que la discusión se produjo por "cien euros" que tenía que pagar él por la ropa que rompió y por "un móvil que tenía la mujer y que él necesitaba que se lo devolviera para poder hablar con su familia". En este contexto, ha destacado que este hombre "venía con traumas" de su país y que "el racismo y el miedo por esos traumas le hacían llevar un cuchillo por las noches y dormir con él cerca".

Asimismo, el abogado ha defendido que "sí ha habido arrepentimiento" por parte del hombre "que confesó lo que había hecho cuando fue consciente de la situación" y ha aseverado que mató a la mujer "porque no le devolvía el teléfono" y porque "ella estaba cerca" en ese momento en el que sufrió un "brote psicótico" por "miedo a ser atacado" al intentar acercarse un amigo de ella, pero que "esto no fue por se su pareja" ya que "podría haber matado a otro de los testigos si hubieran estado más cerca".

La defensa ha solicitado que se tenga en cuenta "el atenuante de confesión" por "su arrepentimiento" y su "situación personal" porque "no quería matarla y no planeó el crimen" ya que "no era un maltratador ni una persona violenta", sino que "tenía alterada su capacidad volitiva".

Por su parte, el acusado ha hecho uso de su último turno de palabra y ha pedido "perdón", afirmando que "no fue su intención hacerle daño" y ha defendido que "nunca" había hecho "ninguna otra cosa en España". "Yo no quería problemas, pero tenía miedo porque había personas más fuertes que yo, pero no quería matarla, no fue mi intención", ha concluido.

El jurado popular recibirá este viernes el objeto de veredicto y se retirará a deliberar. El acusado se enfrenta a 25 años de cárcel si finalmente condenado por asesinato.

LOS HECHOS

Según el escrito el acusado de Fiscalía, el acusado mantuvo una relación sentimental durante tres años con la víctima, pero esta "decidió romperla a consecuencia de los constantes episodios de celos del acusado hacia ella", pero "no siendo aceptada dicha ruptura por parte del acusado, en la madrugada del 4 de abril de 2023 el detenido se presentó en el domicilio de su expareja".

Así, continúa el informe del Ministerio Fiscal, el acusado esperó a la víctima en la puerta del domicilio hasta su llegada, momento en el que se dirigió hacia ella "le pidió que le entregará un teléfono móvil de su propiedad produciéndose un breve forcejeo entre ambos", acto seguido el acusado "la agarró de la nunca agacho su cabeza hacia el suelo" y "le clavó por completo un cuchillo en la espalda, dejando el mismo en su interior". Seguidamente, el acusado "salió corriendo y abandonó el lugar".

Asimismo, la Fiscalía subraya en el escrito que el acusado actuó "con intención de matar a su expareja", así como "con plena intención de dejar patente su sentimiento de superioridad y dominación frente a la víctima por el hecho de ser mujer".

De este modo, la víctima falleció a la una de la madrugada del 4 de abril de 2023 por "shock hipovolémico y hemotorax secundario a herida por arma blanca como consecuencia de la herida causadas por el cuchillo". La mujer, además, tenía una hija menor de edad de un anterior matrimonio.

El acusado fue detenido a las pocas horas del suceso y el Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza.