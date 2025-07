La FOE constituye el Consejo Empresarial de la Industria y muestra su "preocupación" ante "la falta de suelo"

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha abordado en su última sesión la constitución del Consejo Empresarial de la Industria, el "posicionamiento contrario" a una "financiación singular" para Cataluña y la "creciente preocupación empresarial" ante "la falta de suelo urbanizable" en la provincia para atender "la demanda de vivienda que generarán los nuevos desarrollos industriales".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la FOE ha dado un "paso decisivo" al poner en marcha el Consejo Empresarial de la Industria, un nuevo órgano creado al amparo de sus Estatutos, con el objetivo de "reforzar el papel de este sector como motor económico clave en la provincia".

La federación, que históricamente ha mostrado su respaldo a la actividad industrial, "incluso en momentos en que fue injustamente cuestionada", reitera así su "confianza" en un sector que "genera riqueza, empleo estable y bienestar para la sociedad onubense".

Este nuevo Consejo, que se configura como órgano de asesoramiento a los órganos de gobierno de la FOE y de coordinación entre las asociaciones del ámbito industrial, tendrá como misión "promover el desarrollo del sector en la provincia y establecer criterios comunes de actuación". Estará integrado por un Pleno, un Comité Ejecutivo y una Presidencia, y abierto a todas aquellas asociaciones miembros de la FOE vinculadas a la industria.

En su constitución inicial forman parte la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), la Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental (AESA), la Asociación de Empresarios de Construcciones y Reparaciones Metálicas (Asecom), la Asociación Provincial de Suministros Industriales, la Asociación Profesional de Empresas Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones (Apeie), la Asociación Provincial de Instaladores Onubenses (AOI), la Asociación de Empresarios de Agencias de Limpieza de Edificios y Locales, la Asociación Onubense de Transportes (AOT) y la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO).

La FOE entiende que dotar a la industria de "una voz unificada, coordinada y estructurada" es "fundamental para posicionar a Huelva en los grandes retos del futuro".

RECHAZO A LA "FINANCIACIÓN SINGULAR"

Por otro lado, la Junta Directiva de la FOE ha expresado su total rechazo a la posibilidad de establecer "un sistema de financiación singular para Cataluña", al considerar que se trata de un asunto "claramente partidista, alejado del interés general, y que pone en riesgo la igualdad entre territorios en España".

Desde la FOE se alerta de que este tipo de acuerdos "rompe con la solidaridad territorial consagrada en la Constitución", supone "una afrenta al conjunto del país" y genera "un agravio comparativo especialmente perjudicial para territorios como Huelva, que ya parte de una situación de desventaja en inversión, infraestructuras y financiación pública".

"No podemos embarcar el futuro de muchos territorios para contentar intereses políticos puntuales. Huelva no puede permitirse más recortes, ni quedar fuera de un reparto justo de recursos. Este tipo de medidas no solo no nos benefician, sino que nos penalizan", se ha señalado desde la FOE.

NECESIDAD DE VIVIENDAS

El tercer asunto que ha centrado el análisis de la Junta Directiva ha sido la "creciente preocupación empresarial" por "la escasez" de suelo disponible para uso residencial con carácter general en la provincia. Ante los "importantes" proyectos de inversión industrial que ya se están acometiendo y otros que están por llegar, "se prevé un incremento significativo de la demanda de vivienda por parte de profesionales que establecerán su actividad en la provincia".

Ante estas circunstancias, además se solicita ayudas directas a la adquisición de residencias y apertura de líneas de financiación para los desarrollos de nuevos suelos.

La FOE considera "fundamental" que las administraciones locales, regionales y nacionales aborden con "urgencia" esta cuestión, en la medida de sus competencias, para "garantizar el acceso a la vivienda y evitar un posible éxodo de personas hacia provincias vecinas donde sí puedan encontrar más facilidad de residencia".

"Si no planificamos ya, perderemos oportunidades. El crecimiento económico y la atracción de inversión deben ir acompañados de una estrategia seria de planificación urbana que evite colapsos futuros", ha señalado la organización.

Estos tres asuntos forman parte de la línea de acción que la FOE está desplegando "en defensa de los intereses de la provincia" y de "un modelo económico más justo, equilibrado y sostenible".