La FOE convoca un minuto de silencio este viernes por los "incumplimientos de las administraciones con Huelva"

Archivo - Sede de la FOE. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta directiva de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), junto a miembros de la plataforma 'Y Huelva ¿cuándo?' rendirán el próximo viernes, día 19 de diciembre, a las 11,30 horas, en la sede de esa organización empresarial, un simbólico 'minuto de silencio' para "denunciar el abandono que sufre Huelva en materia de infraestructuras".

Con esta acción, que representa a una Huelva "cadáver por la falta de inversiones y proyectos que faciliten su desarrollo económico y social", se busca visibilizar la "urgencia" de actuaciones "concretas" por parte de las administraciones competentes y reclamar que la provincia "deje de estar paralizada".

Así lo ha indicado la FOE en una nota, en la que señala que se trata de lanzar el mensaje "claro y contundente" de que "no se puede seguir exigiendo al tejido empresarial que continúe invirtiendo, creando empleo y sosteniendo la economía provincial mientras las administraciones incumplen de manera reiterada sus obligaciones más básicas" y subraya que "Huelva no pide privilegios, pide justicia, respeto y un compromiso real con su desarrollo".

Señalan los empresarios que la provincia de Huelva ha demostrado durante años "una capacidad incuestionable para crecer y generar riqueza gracias al esfuerzo del sector privado, que ha acometido inversiones e iniciativas de enorme envergadura, difíciles de igualar en otros territorios" y afirma que "ese empuje empresarial ha permitido que Huelva destaque hoy en ámbitos como el turístico, el agrícola, el gastronómico y, de manera muy especial, el industrial" pero lamenta que, "sin embargo, este avance no ha ido acompañado del respaldo necesario por parte de las administraciones públicas".

"Muy al contrario, mientras los empresarios invertían, arriesgaban y creaban empleo, la provincia ha ido perdiendo capacidad en materia de infraestructuras con el paso del tiempo, ante la connivencia de sucesivos gobiernos que han dado la espalda a Huelva y la falta de respuesta de quienes tenían la responsabilidad de defender sus intereses", ha manifestado la FOE que considera "insostenible" la situación ante la que afirma "con rotundidad" que "ha llegado el momento de decir basta".

En este sentido, remarca que "Huelva siempre ha necesitado mayores dotaciones presupuestarias", pero que "es ahora, cuando se perfila como uno de los territorios estratégicos para el desarrollo del hidrógeno verde y la nueva industria energética en Europa, cuando resulta más incomprensible y grave el abandono que padece", por lo que precisa que "no se puede hablar de futuro, de sostenibilidad y de reindustrialización mientras se mantienen carencias estructurales propias de otra época".

"Los trenes no llegan a su hora, las conexiones ferroviarias siguen siendo deficientes, las infraestructuras hidráulicas clave para el desarrollo agrícola e industrial no terminan de ejecutarse y se acumulan anuncios que nunca se materializan. Promesas tras promesas que acaban convirtiéndose en frustración para una provincia cansada de escuchar compromisos que no se cumplen. A ello se suma el desprecio a un aeropuerto de capital privado que podría ser una herramienta estratégica para el desarrollo económico y turístico, pero que sigue pasando de mano en mano, de administración en administración, por falta de voluntad política", critica la Federación Onubense de Empresarios.

De la misma manera, lamenta que "mientras tanto, Huelva empieza a ocupar titulares por razones que nada tienen que ver con su potencial, al convertirse en territorio de expansión del narcotráfico desplazado desde otras zonas más vigiladas y mejor dotadas de medios", de forma que señala que es "una realidad que no solo daña la imagen de la provincia, sino que evidencia la falta de recursos y de atención por parte del Estado".

Finalmente, la FOE advierte que "no va a permanecer en silencio" ante "una situación de abandono que lastra el presente y amenaza el futuro de la provincia". "El momento actual exige hechos, inversiones y decisiones valientes, no más discursos ni promesas vacías. Huelva no puede seguir esperando", ha concluido.